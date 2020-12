सुपर फास्ट ‘मल्टीप्लिकेशन’ 

आम्ही आज आपल्याला गणिताची भीती दूर करण्यासाठी एक नवीन आणि सोपी युक्ती शिकवित आहोत.

गणितामध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या‍ लोकांकडे इतरांपेक्षा वेगाने गणना करण्यासाठी नेहमीच चांगले धोरण किंवा ट्रिक असते. आपण आपल्या डोक्यात विजेची वेगवान गणना करू शकत असाल, तर आपण सर्वात बुद्धिमान व्यक्ती बनता. आपण मुलांना समजण्यास सुलभ पद्धत वापरल्यास गणित शिकण्याचा उत्साह निर्माण होईल आणि तो त्याचा आवडता विषय होईल, तसेच आपण एक सोपी पद्धत वापरत राहिलो तर आपल्या गुणाकारात लहान-सहान चुका होण्याची शक्यता कमी होईल. कोणतीही पद्धत गुंतागुंतीची आणि लांबलचक असल्यास ती सोडविण्यासाठी जास्त वेळ लागेल आणि चूक होण्याची शक्यता जास्त असेल. आपण मुलास 8 x 9 चे उत्तर विचारले तर मुलाची सुरुवात 8x1 = 8, 8x2 = 16, 8x3 = 24 ने होते. तो ‘टेबल’ चालू ठेवतो आणि तो 8x9 = 72 पर्यंत पोहोचतो. ही पद्धत लांब आहे आणि त्यामुळे मुलाचे उत्तर चुकते.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

चला आपण १०पर्यंतचे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स करण्यासाठीची नवीन पद्धत शिकू.

आम्ही गृहित धरतो की आपल्याला ‘2चे टेबल’ खूप चांगले माहीत आहे आणि सोपी संख्या कशी जोडायची आणि वजाबाकी कशी करायची हे देखील माहीत आहे.

आपण 9 x 7 चे उदाहरण घेऊ.

आपल्या पुस्तकात 9 x 7 लिहा.

9 च्या खाली एक लहान वर्तुळ आणि 7च्या खाली एक लहान वर्तुळ काढा.

9 x 7

प्रथम क्रमांक 9 पाहा.

9 पासून 10 किती दूर आहे?

उत्तर 1 आहे.

9 च्या खाली वर्तुळात 1 लिहा.

दुसरा क्रमांक 7 पहा.

7 पासून 10 किती दूर आहे? उत्तर 3 आहे.

7 च्या खाली वर्तुळात 3 लिहा.

तुम्हाला अशी प्रतिमा दिसेल.

9 x 7

1 3

आता आपण डायगोनल क्रमांकाच्या विरुद्ध वजा करू.

9 - 3 = 6

7 - 1 = 6

दोन्ही उत्तरे 6 आहेत.

6 आपल्या उत्तराचा पहिला अंक आहे.

आता, वर्तुळात असलेल्या संख्येचे गुणाकार करा.

ते 1 आणि 3 आहेत. आपल्याला 1 x 3 = 3 मिळेल.

3 उत्तराचा शेवटचा अंक आहे.

तुमचे उत्तर 63 आहे. तर, 9 x 7 = 63.

आपण 9 ची गुणाकार सारणी जाणून घेतल्याशिवाय ही गणना करू शकता.

ही गंमत आहे !!!

आणखी एक गुणाकार करून पाहू

8 x 7.

8 आणि 7 च्या खाली वर्तुळ बनवा.

8 च्या खाली एक लहान वर्तुळ आणि 7 च्या खाली एक लहान वर्तुळ काढा.

8 x 7

प्रथम क्रमांक 8 पहा.

8 पासून 10 किती दूर आहे? उत्तर 2 आहे.

8 च्या खाली वर्तुळात 2 लिहा.

दुसरा क्रमांक पहा.

7 पासून 10 किती दूर आहे ? उत्तर 3 आहे.

7 च्या खाली वर्तुळात 3 लिहा

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

तुम्हाला अशी प्रतिमा दिसेल.

8 x 7

2 3

आता आपण डायगोनल क्रमांकाच्या विरूद्ध वजा करू.

8 - 3 = 5

7 - 2 = 5

दोन्ही उत्तरे 5 आहेत. 5 आपल्या उत्तराचा पहिला अंक आहे.

आता, वर्तुळात असलेल्या संख्येचे गुणाकार करा. ते 2 आणि 3 आहेत. आपल्‍याला 2 x 3 = 6 मिळेल.

6 उत्तराचा शेवटचा अंक आहे.

तुमचे उत्तर 56 आहे.

तर, 8 x 7 = 56.

वेगवेगळ्या रकमेसाठी या तंत्राचा सराव करा आणि आपण गुणाकारात सुपरफास्ट व्हाल.

ALL THE BEST !!!