Apple Layoffs: Apple मध्ये मोठी नोकरकपात! AI मुळे नोकरी गेली? नेमकं प्रकरण काय?

आयफोन बनवणारी कंपनी Apple सध्या आपल्या व्हिजन आणि स्पेशल कम्प्युटिंग व्यवसायात मोठे बदल करत आहे. कंपनीने Vision टीमशी संबंधित 60 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढल्याची माहिती समोर आली आहे.Apple आपल्या व्हर्च्युअल रिअॅलिटी आणि स्पेशल कम्प्युटिंगच्या कामाचा आढावा घेत आहे. त्याचबरोबर कंपनी AI वर आधारित स्मार्ट ग्लासेस तयार करण्यावर अधिक लक्ष देत असल्याचेही बोलले जात आहे..AppleInsider च्या रिपोर्टनुसार, Apple ने Virtual Reality डेव्हलपमेंटसाठी काम करणाऱ्या एका संपूर्ण टीममधील कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून कमी केले आहे. या निर्णयामुळे किमान 60 कर्मचाऱ्यांवर परिणाम झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, Apple ने या रिपोर्टवर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.या बातमीमुळे Apple च्या Vision Pro आणि स्पेशल कम्प्युटिंगच्या भविष्यासंदर्भात पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. काही काळापूर्वी कंपनीने Vision उत्पादनांशी संबंधित टीमच्या रचनेतही मोठे बदल केले होते..Apple ने Vision टीममध्ये केले होते मोठे बदलBloomberg च्या आधीच्या रिपोर्टनुसार, Apple च्या Vision Products Group म्हणजेच VPG ची पुनर्रचना करण्यात आली होती. या टीममध्ये Vision हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरवर काम करणारे अनेक कर्मचारी होते.नंतर या कर्मचाऱ्यांना Apple च्या वेगवेगळ्या हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग टीममध्ये हलवण्यात आले. VPG चे प्रमुख Mike Rockwell यांनाही कंपनीच्या Siri मध्ये होत असलेल्या मोठ्या बदलांची जबाबदारी देण्यात आली.मात्र, या बदलांनंतरही Apple ने स्पेशल कम्प्युटिंगला पूर्णपणे सोडून दिलेले नाही..Apple म्हणते, Spatial Computing अजूनही महत्त्वाचेVision टीममधील कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याची बातमी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा Apple च्या अधिकाऱ्यांनी Vision Pro बद्दल कंपनीचे धोरण स्पष्ट केले होते.Apple चे अधिकारी Steve Sinclair यांनी Vision Pro चे काम थांबवण्यात आले असल्याच्या चर्चेला नकार दिला होता. त्यांच्या मते, स्पेशल कम्प्युटिंग अजून सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे..त्यांनी सांगितले होते की Apple या क्षेत्रात नवीन गोष्टी शिकत आहे, त्यात सुधारणा करत आहे आणि त्यासाठी गुंतवणूकही करत आहे. visionOS 27 मधील नवीन फीचर्स हे कंपनी अजूनही या प्लॅटफॉर्मवर काम करत असल्याचे उदाहरण असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.Apple चे भावी CEO John Ternus यांनीही एप्रिलमध्ये स्पेशल कम्प्युटिंगला अजून सुरुवातीचा टप्पा असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी Vision Pro ला एक उत्कृष्ट उत्पादन म्हटले होते. तसेच मेडिकल आणि एंटरप्राइज क्षेत्रात त्याचा मोठा उपयोग होऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले होते..त्यामुळे Apple Vision Pro पासून पूर्णपणे दूर जात आहे असे म्हणणे घाईचे ठरेल. मात्र, कंपनी आता स्पेशल कम्प्युटिंगसोबतच AI स्मार्ट ग्लासेससारख्या नव्या तंत्रज्ञानावर अधिक लक्ष केंद्रित करत असल्याचे संकेत या बदलांमधून मिळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.