एज्युकेशन जॉब्स

Apple Layoffs: दोन महिन्यांत दुसऱ्यांदा कपात; Fitness+ मधील ‘या’ टीमवरही आता गदा

APPLE FITNESS PLUS JOB CUTS: अॅपलने दोन महिन्यांत दुसऱ्यांदा टीममध्ये कर्मचारी कपात केली असून, ऑडिओशी संबंधित पदांवर याचा परिणाम झाल्याची माहिती आहे.
APPLE JOB LAYOFFS

APPLE JOB LAYOFFS

sakal

Anushka Tapshalkar
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APPLE JOB CUTS AFTER SIRI AND VISION PRO: Appleच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा मोठी बातमी समोर आली आहे. Fitness+ टीममध्ये अॅपलने पुन्हा कर्मचारी कपात केल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, दोन महिन्यांपेक्षाही कमी काळात या टीममध्ये दुसऱ्यांदा नोकऱ्यांवर गदा आली आहे. Siri, Vision Pro आणि सॉफ्टवेअर टीमनंतर आता Fitness+ मध्येही बदल का केले जात आहेत, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

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