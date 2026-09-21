Apple Layoffs: दोन महिन्यांत दुसऱ्यांदा कपात; Fitness+ मधील ‘या’ टीमवरही आता गदा

APPLE JOB CUTS AFTER SIRI AND VISION PRO: Appleच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा मोठी बातमी समोर आली आहे. Fitness+ टीममध्ये अॅपलने पुन्हा कर्मचारी कपात केल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, दोन महिन्यांपेक्षाही कमी काळात या टीममध्ये दुसऱ्यांदा नोकऱ्यांवर गदा आली आहे. Siri, Vision Pro आणि सॉफ्टवेअर टीमनंतर आता Fitness+ मध्येही बदल का केले जात आहेत, याची चर्चा सुरू झाली आहे..Fitness+ च्या ऑडिओ टीमवर परिणामरिपोर्टनुसार, यावेळी Fitness+ मधील ऑडिओशी संबंधित काही कर्मचाऱ्यांच्या पदांवर कपात करण्यात आली असून, त्याचा परिणाम Time to Walk आणि Time to Run सारख्या कार्यक्रमांवर काम करणाऱ्या टीमवर झाला आहे. हे दोन्ही Apple Watch यूजर्ससाठी तयार केलेले ऑडिओ प्रोग्राम आहेत, ज्यामध्ये व्हिडिओ न पाहता चालताना किंवा धावताना मार्गदर्शन आणि ऑडिओ कंटेंट ऐकता येतो..Apple Layoffs: Apple मध्ये मोठी नोकरकपात! AI मुळे नोकरी गेली? नेमकं प्रकरण काय?.Fitness+ बाबत अॅपलची पुढची दिशा काय?अॅपलची Fitness+ ही Apple Watch सोबत जोडलेली सबस्क्रिप्शन सेवा असून, त्यावर यूजर्सना विविध वर्कआउट आणि फिटनेस प्रोग्राम करता येतात. मात्र, या सेवेसाठी सतत नवीन कंटेंट, ट्रेनर्स आणि प्रोडक्शनची गरज असल्याने कंपनी खर्च आणि टीमच्या रचनेचा आढावा घेत असल्याची चर्चा आहे. तरीही, Fitness+ सेवा बंद करण्याची अॅपलची तयारी असल्याचे सध्या कोणतेही संकेत नाहीत..Fitness+ आणि Health App एकत्र येणार?अॅपलच्या Health Appमध्येही मोठे अपडेट्स होण्याची शक्यता आहे. रिपोर्टनुसार, आरोग्याशी संबंधित माहिती आणि हेल्थ बेंचमार्क समजून घेण्यासाठी अॅपमध्ये व्हिडिओ कंटेंट जोडला जाऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यात Fitness+ मधील काही सुविधा Health Appशी जोडल्या जाण्याची शक्यता आहे; मात्र याबाबत अॅपलकडून अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही..Siri आणि Vision Pro टीममध्येही झाली होती कर्मचारी कपातFitness+ मधील या कपातीपूर्वी अॅपलने ऑगस्टमध्ये Siri, Vision Pro आणि Intelligent Systems Experience टीममध्ये २०० हून अधिक पदे कमी केली होती. यापैकी सुमारे १०० पदे Vision Proशी, तर जवळपास १०० पदे Siri आणि सॉफ्टवेअरशी संबंधित होती. अॅपलने ही कपात कंपनीच्या पुनर्रचनेचा भाग असल्याचे सांगितले होते. त्याचबरोबर या बदलांदरम्यान काही नवीन पदेही तयार केली जाणार असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.