Birsa Munda Schemeने बदलले अर्पितचे आयुष्य! ST तरुणांना ५० लाखांपर्यंतचे कर्ज; ७ वर्षे मिळणार ५% व्याज अनुदान, जाणून घ्या पात्रता

नोकरीच्या शोधात राहण्याऐवजी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून आत्मनिर्भर होण्याचा मार्ग झाबुआ येथील शिक्षित तरुण अर्पित पारसिंह मचार यांनी निवडला. मध्य प्रदेश सरकारच्या भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजनेचा लाभ घेत अर्पित यांनी अमुल पार्लर सुरू केला. आज या व्यवसायातून त्यांना दरमहा सुमारे २५ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळत असून, त्यांनी अन्य एका तरुणालाही रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.अर्पित यांनी या योजनेअंतर्गत ५ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आणि त्यातून अमुल पार्लरचा व्यवसाय सुरू केला. सुरुवातीला स्वतःच्या रोजगारासाठी सुरू केलेल्या या व्यवसायाने आता चांगला आकार घेतला आहे. नियमित उत्पन्न मिळू लागल्याने अर्पित आत्मनिर्भर झाले असून, व्यवसायाच्या माध्यमातून दुसऱ्या तरुणासाठीही रोजगार निर्माण झाला आहे..ST तरुणांना व्यवसायासाठी मोठी आर्थिक मदतमध्य प्रदेश सरकारची भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना अनुसूचित जमातीतील तरुणांना स्वतःचा उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देते. उत्पादन क्षेत्रातील व्यवसायासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत, तर सेवा आणि किरकोळ व्यवसायासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.या योजनेअंतर्गत सरकारकडून ७ वर्षांसाठी ५ टक्के व्याज अनुदान दिले जाते. तसेच कर्जासाठी लागणारी गॅरंटी फी देखील सरकारकडून भरली जाते. अमुल पार्लर, किराणा दुकान, हॉटेल, टेंट हाऊस, मोबाईल किंवा वाहन दुरुस्ती यांसारखे व्यवसाय योजनेअंतर्गत सुरू करता येतात..कोणाला मिळतो योजनेचा लाभ?योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार अनुसूचित जमातीचा आणि मध्य प्रदेशचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे वय १८ ते ४५ वर्षांच्या दरम्यान असावे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक असून, अर्जदार किमान आठवी उत्तीर्ण असावा.अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक?योजनेसाठी ST जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, मध्य प्रदेशचा रहिवासी दाखला, आठवीची गुणपत्रिका, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, समग्र आयडी, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर आणि पासपोर्ट साईझ फोटो आवश्यक आहेत. वाहन व्यवसायासाठी वैध ड्रायव्हिंग लायसन्सही आवश्यक आहे..MP Online वरून करता येतो अर्जइच्छुक युवक-युवती MP Online पोर्टलद्वारे योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. तसेच जिल्ह्यातील आदिवासी वित्त आणि विकास निगम कार्यालयाशी संपर्क साधूनही अर्ज करता येतो. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्याला बँकेमार्फत कर्ज मंजूर केले जाते.अर्पित पारसिंह मचार यांची ही कहाणी सरकारी योजनांचा योग्य वापर करून स्वतःचा रोजगार निर्माण करण्यासोबतच इतरांसाठीही रोजगाराच्या संधी निर्माण करता येतात, याचे उदाहरण ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.