मनातलं : वेगवान वाचन : मान्यता आणि वास्तव

आजच्या लेखात, आपण वेगाने शब्द वाचण्याबद्दलचे गैरसमज समजून घेऊ आणि स्पीड रीडिंग करण्यासाठी कोणती पद्धत अवलंबली पाहिजे, यावर अधिक चर्चा करू.

प्रत्यक्षात, जे काही प्रथमच वाचले गेले आहे. त्यातील १०० टक्के आपण कधीही समजू शकत नाही. आपण प्रथमच कोणतेही पृष्ठ वाचल्यावर आपल्याला मजकूर समजून घेण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. ते लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करू नका. समजून घेणे वेगवेगळ्या पातळीवर येते. अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी आपल्यास उतारा एकापेक्षा अधिक वेळा वाचण्याची आवश्यकता असेल. या विषयाची सखोल माहिती पूर्ण झाल्यानंतर आपण शिकण्यास आणि लक्षात ठेवण्यास सक्षम असाल. मग जलद वाचणे आणि पटकन लक्षात ठेवणे शक्य आहे. स्पीड रीडिंगचा वापर करून प्रभावी शिक्षण गेम खेळण्याइतके सुलभ असले पाहिजे.

उदाहरण -

आपण सायकल चालविणे कसे शिकता?

प्रथम आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीची आवश्यकता आहे, त्यानंतर आपण कसे चालवायचे हे शिकण्यासाठी प्रशिक्षण चाके वापरता. नंतर हळूहळू आपण प्रशिक्षण चाके काढता आणि आपण सायकल संतुलित करण्याचा प्रयत्न करता. एकदा आपण स्वत: ला संतुलित ठेवण्यास शिकलात, तर ते सवयीमध्ये विकसित होईल.

तर, वेगवान वाचन आणि आकलन हे सायकल चालविण्यासारखेच आहे.जेव्हा आपण सराव आणि लक्ष केंद्रित करून वेगाने वाचन करता, तेव्हा आकलन आपोआप होईल.

नेहमी लक्षात ठेवा

प्रभावी शिक्षण आणि वेगवान वाचन हे एक कौशल्य आहे

हे कौशल्य दीर्घ कालावधीत विकसित केले जाऊ शकते

नवीन समस्या, विषय आणि जगातील ताज्या घडामोडींबद्दल नवीन साहित्य वाचणे महत्त्वाचे आहे

नवीन शब्द शिकणे आणि शब्दसंग्रह सुधारणे खूप महत्त्वाचे आहे

दररोज किमान १० नवीन शब्द वाचणे आणि शिकण्याचे लक्ष्य ठेवा

प्रत्येक नवीन शब्दाचे शब्दलेखन जाणून घ्या

शब्दसंग्रह वाढविण्यासाठी असा प्रयत्न करा

वर्णमाला B सह प्रारंभ होणारे ४ अक्षरी शब्द लिहा

नंतर, अक्षर S ने प्रारंभ होणारे ४ अक्षरी शब्द लिहा

ही शब्दसूची तपासा आणि आपण लिहिलेल्या शब्दांशी तुलना करा

Best, Bell, Ball, Belt, Blue, Boot, Bank, Bird, Beak, Bill, Beet, Beat, Bait, Bear, Bean, Boon, Bold, Boat, Bump, Bull, Seat, Seal, Ship, Shop, Skit, Skin, Scar, Slip, sunk, sink, sulk, sump, soul, sill, sole, soup, Silk, Slim, Slit, Slot, Slap, Seen, Seep. शालेय विद्यार्थ्यांनी ही पद्धत अवश्य वापरली पाहिजे. त्यांना त्यांच्या मित्रांकडून नवीन शब्द शिकण्यात मजा येईल आणि शब्द अधिक जलद लक्षात राहतील.

ALL THE BEST...

Edited By - Prashant Patil