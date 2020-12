मनातलं : सुपर फास्ट मल्टिप्लिकेशन

आम्ही १७ डिसेंबरच्या लेखात एकाच अंकी गुणाकाराचे विविध प्रश्न शिकवले आणि त्यांचे निराकरण केले.

लॉजिक वापरल्यास गुणाकार कसे सोपे होतील, हे देखील आपण पाहिले आहे. आपण एक अंकाला दुसऱ्या एक अंकाद्वारे कसे गुणावे, हे शिकलात. आज आपण गुणाकार मोठ्या संख्येने सोडविणे शिकू.

चला, २ अंकी संख्येने सुरू करू.

जेव्हा आपण मोठी संख्या पाहता, तेव्हा मनाला असे वाटू लागते की अशी गणना करणे अशक्य आहे.

आपण २ अंकी संख्येला २ अंकी संख्येने गुणतो तेव्हा उत्तर 4 अंकी संख्या असते.

सुरुवातीला संकल्पना आव्हानात्मक दिसते. आपल्याला असे वाटेल की जलद उत्तर मिळणे अशक्य आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आपण एक नियम लक्षात ठेवूया ....

लॉजिक खूप शक्तिशाली आहे. आत्मविश्वास ठेवा. आमच्या लेखात शिकवल्या जाणाऱ्या पद्धतींचा नियमितपणे अभ्यास करा. तुम्ही तुमच्या शाळेत गणिताच्या विषयात खूप हुशार व्हाल.

2 x 2 गुणासह प्रारंभ करूया.

आपण 97 x 96 चे उदाहरण घेऊ.

आपल्या पुस्तकात 97 x 96 लिहा.

97 च्या खाली एक लहान वर्तुळ आणि 96 च्या खाली एक लहान वर्तुळ काढा.

97 x 96



प्रथम क्रमांक 97 पाहा.

97 पासून 100 किती दूर आहे?

उत्तर 3 आहे.

97 च्या खाली वर्तुळात 3 लिहा.

दुसरा क्रमांक 96 पाहा.

96 पासून 100 किती दूर आहे? उत्तर 4 आहे.

96 च्या खाली वर्तुळात 4 लिहा.

तुम्हाला अशी प्रतिमा दिसेल.

97 x 96

3 4

आता आपण डायगोनल क्रमांकाच्या विरूद्ध वजा करू.

97 - 4 = 93

96 - 3 = 93

दोन्ही उत्तरे 93 आहेत.

आपल्या उत्तराचे पहिले 2 अंक 93 आहेत.

आता, वर्तुळात असलेल्या संख्येचे गुणाकार करा.

ते 3 आणि 4 आहेत. आपल्याला 3 x 4 = 12 मिळेल.

आपल्या उत्तराचे शेवटचे 2 अंक 12 आहेत.

तुमचे उत्तर 9312 आहे.

आपण हे कॅलक्युलेटरवर तपासू शकता.

याचा सराव करा म्हणजे तुम्ही सहजपणे कॅल्क्युलेटरपेक्षा वेगवान व्हाल.

आणखी एक गुणाकार करून पाहू 95 x 99.

95 आणि 99 च्या खाली वर्तुळ बनवा.

95 च्या खाली एक लहान वर्तुळ आणि 99 च्या खाली एक लहान वर्तुळ काढा.

95 x 99



प्रथम क्रमांक 95 पाहा.

95 पासून 100 किती दूर आहे ? उत्तर 5 आहे.

95च्या खाली वर्तुळात 5 लिहा.

दुसरा क्रमांक पाहा.

99 पासून 100 किती दूर आहे ? उत्तर 1 आहे.

99 च्या खाली वर्तुळात 1 लिहा.

तुम्हाला अशी प्रतिमा दिसेल.

95 x 99

5 1

आता आपण डायगोनल क्रमांकाच्या विरूद्ध वजा करू.

95 - 1 = 94

99 - 5 = 94

दोन्ही उत्तरे 94 आहेत. आपल्या उत्तराचे पहिले 2 अंक 94 आहेत.

आता, वर्तुळात असलेल्या संख्येचे गुणाकार करा. ते 5 आणि 1 आहेत. आपल्‍याला 5 x 1 = 05 मिळेल.

आपल्या उत्तराचे शेवटचे 2 अंक 05 आहेत

एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवा.

उत्तर 4 अंकी क्रमांक आहे.

म्हणूनच पहिल्या चरणात, आपल्याला 2 अंकी क्रमांक लिहावा लागेल. आणि शेवटच्या चरणात देखील, आपण 2 अंकी क्रमांक लिहायलाच पाहिजे.

तुमचे उत्तर 9405 आहे.

वेगवेगळ्या रकमेसाठी या तंत्राचा सराव करा आणि आपण गुणाकारात SUPER FAST व्हाल.

ALL THE BEST !!!

Edited By - Prashant Patil