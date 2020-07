मनातलं : बहुगुणिताच्या ट्रिक्स....

आपण मागील काही लेखात वर्ग तसेच वर्गमूळ शोधण्याबाबत क्लृप्त्या पाहिल्या. आपण आज सहजगत्या कोणत्याही क्रमांकाचे बहुगुणित करण्यासाठी ट्रिक्स पाहणार आहोत.

उदाहरण १

जेव्हा अंकांची बेरीज ९ च्या समान किंवा त्यापेक्षा कमी असेल.

उदाहरण - ११ x ७१

संख्येचे अंक एकत्रितपणे जोडा, आपल्याला ७ + १ = ८ मिळेल.

मूळ दोन अंकांदरम्यान लिहा, आपल्याला ७८१ मिळेल.

११x७१ चे उत्तर ७८१ आहे.

उदाहरण २

जेव्हा अंकांची बेरीज ९ पेक्षा जास्त असेल.

उदाहरण - ११ x ८७५

संख्येचा शेवटचा अंक (८७५) त्यामुळे आपण ५ मिळवा.

उजवीकडून डावीकडे (८७५) २ अंक जोडण्यास प्रारंभ करा, आपल्याला ७ + ५ = १२ मिळेल. उत्तरात २ लिहा. उत्तराचे शेवटचे दोन अंक २५ आहेत. कॅरी फॉरवर्ड १ आहे.

पुढील दोन अंक जोडा (८७५) आपल्याला ८ + ७ = १५ मिळेल. करी फॉरवर्ड १ असल्याने तो मिळवा, आपल्याला १५ + १ = १६ मिळेल. उत्तरात ६ लिहा. उत्तराचे शेवटचे तीन अंक ६२५ आहेत. कॅरी फॉरवर्ड १ आहे.

८ शेवटची संख्या आहे (८७५). करी फॉरवर्ड १ असल्याने तो मिळवा, आपल्याला ८ + १ = ९ मिळेल. आतापर्यंत मिळालेल्या उत्तराच्या अंकांपूर्वी ९ क्रमांक ठेवा, आपणास ९५१५ मिळेल.

११x८७५ चे उत्तर ९५१५ आहे.

ALL THE BEST!!

Edited By - Prashant Patil