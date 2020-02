इंग्रजी शिका : वाचन मनाचा व्यायाम

वाचन ही क्रिया एवढी महत्त्वाची आहे की, त्यासाठी लिहू/वाचू तेवढं कमीच आहे. मागच्या लेखाचा ‘वाचाल तर वाचाल, वाचवाल सुद्धा’ या लेखाचा हा उत्तरार्ध.

It is said, ‘Reading is to the mind what exercise is to the body.’ थोडक्यात, वाचन म्हणजे मनाचा व्यायाम, बुद्धीला चालना, विचारांना खाद्य आणि सृजनशक्तीला गती मिळण्याची खात्रीशीर कृती. अजून एक फायदा, जो आपल्या इंग्लिश भाषा शिकण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे; तो म्हणजे आपला शब्दसंग्रह वाढेल, उच्चार दुरुस्त होतील, बोलणे व लिहिणे या कौशल्यांचा विकास होण्यासाठी खात्रीशीरपणे मदत होईल.