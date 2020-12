मनातलं : सुपरफास्ट वजाबाकी

मागील लेखात आम्ही गुणाकाराच्या वेगावर चर्चा केली होती. आम्ही असेही नमूद केले होते, की गणिताची गणना जेव्हा ‘लॉजिक’सह केली जाते तेव्हा सोपे होते. १००, १०००, १००००, १००००० वरून कोणत्याही संख्येची वजाबाकी करण्यासाठी आम्ही सोप्या आणि प्रभावी पद्धतीवर चर्चा करणार आहोत. ‘झिरो’ मालिकेतील अंकांचे वजाबाकी करणे ‘कॅरी ओव्हर’मुळे मुलांसाठी आव्हानात्मक आहे. ही वजाबाकी करण्यासाठी लॉजिक वापरून गणित सोडवण्याचा प्रयत्न करूया.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

उदाहरण १

१०० वरून ६७ वजा करा.

सामान्यत: या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आपण “Hundreds Place” वरून “Borrow” घ्याल. नंतर आपण ते “Tens” जागेवर द्याल.

या प्रक्रियेत मुले गोंधळतात आणि त्यांना ही प्रक्रिया अवघड जाते.

सोपी पद्धत

१०० पूर्वी काय येते?

उत्तर ९९ आहे.

६७ आधी काय येते?

उत्तर ६६ आहे.

९९ वरून ६६ वजा करा.

९ ९ १ ० ०

- ६ ६ -६ ७

------ ------

३ ३ ३ ३

उदाहरण २

१००० वरुन ६४८ वजा करा.

सोपी पद्धत

१००० पूर्वी काय येते?

उत्तर ९९९ आहे.

६४८ पूर्वी काय येते?

उत्तर ६४७ आहे.

९९९ वरून ६४७ वजा करा.

९ ९ ९ १ ० ० ०

- ६ ४ ७ - ६ ४ ८

------ ------

३ ५ २ ३ ५ २

उदाहरण ३

१०,००० वरून ५,७८६ वजा करा.

सोपी पद्धत

१०,००० पूर्वी काय येते?

उत्तर ९,९९९ आहे.

५,७८६ पूर्वी काय येते?

उत्तर ५,७८५ आहे.

९,९९९ पासून

५,७८५ वजा करा.

९ ९ ९ ९ १ ० ० ० ०

- ५ ७ ८ ५ -५ ७ ८ ६

---------- ----------

४ २ १ ४ ४ २ १ ४

उदाहरण ४

१,००,००० वरून

४८,६७९ वजा करा.

सोपी पद्धत

१,००,००० पूर्वी काय येते?

उत्तर ९९,९९९ आहे.

४८,६७९ पूर्वी काय येते?

उत्तर ४८,६७८ आहे.

९९,९९९ पासून

४८,६७८ वजा करा.

९ ९ ९ ९ ९ १ ० ० ० ० ०

- ४ ८ ६ ७ ८ - ४ ८ ६ ७ ९

---------- ----------

५ १ ३ २ १ ५ १ ३ २ १

वरील तंत्रांद्वारे आपल्याला समजेल की गणिताचा विषय अगदी सोपा आहे.

ही पद्धत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भीतीवर मात करण्यास मदत करेल. आता वजाबाकी रकमा विद्यार्थ्यांद्वारे वेगाने सोडविण्यात येतील. आपण या तंत्राचा वापर करून अनेक प्रश्नांचा सराव केल्यास आपण वजाबाकीचे निराकरण करण्यात खूप वेगवान व्हाल.

ALL THE BEST !!!

Edited By - Prashant Patil