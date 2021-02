"या' गोष्टी तुम्हाला करतील एक चांगला टीम मेंबर बनण्यास मदत !

सोलापूर : करिअरमधील यश आपल्या कौशल्यावर तसेच एक टीम मेंबर म्हणून आपल्या कार्याच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. टीमबरोबर समन्वय नसल्यामुळे ऑफिसचे वातावरण बिघडते, तुमच्या कामगिरीवरही परिणाम होतो. एक चांगला टीम मेंबर होण्यासाठी काय उपयुक्त ठरू शकते? जाणून घेऊया याबाबत... संभाषण थांबवू नका

कार्यालयात आनंदी वातावरणासाठी लोकांशी चांगले संबंध असणे खूप महत्त्वाचे आहे आणि परस्पर संवादाशिवाय चांगल्या नात्यांची कल्पनाही केली जाऊ शकत नाही. म्हणून जेव्हा जेव्हा ऑफिसमध्ये वेळ असतो तेव्हा सहकाऱ्यांशी बोलणे चालू ठेवावे. कधी गमतीदार विनोद करून, कधी एखाद्या पुस्तकावर चर्चा करण्याच्या बहाण्याने, तर कधी एखाद्याच्या समस्येवर तोडगा सुचवून, संभाषणाचा क्रम कायम ठेवता येतो. हे एकत्र काम करणाऱ्यांमध्ये एकोपा वाढवेल. मदतीची भावना ठेवा

आपला डेटा, कल्पना आणि सूचना टीमसह शेअर करा. जर एखाद्या कामात सहकाऱ्याला अडचण येत असेल किंवा एखाद्या दिवशी त्याला आपल्या कामाची जबाबदारी देऊन लवकर बाहेर पडायचे असेल तर पुढे जा आणि त्याला मदत करा. नेहमी शांतपणे मदत करा. मदत केल्यावर त्याची वाच्यता करून बडेजाव करू नका. यामुळे ज्याला मदत केली त्या सहकाऱ्याला वाईट वाटेल, याची जाणीव ठेवा. अहंकाराला दूर ठेवा

कार्यालयात विविध परिसर, स्वभाव आणि विचारधारा असलेले सहकारी एकत्र काम करतात. प्रत्येकजण स्वत:ला उत्कृष्टपणे व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करतो. अशा परिस्थितीत लोकांमध्ये गोंधळ होण्याची शक्‍यता असते. जर थोड्या शहाणपणाचा उपयोग केला तर ही गोंधळाची परिस्थिती थांबविली जाऊ शकते. यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपला अहंकार दूर करणे, धैर्याने दुसऱ्याची बाजू ऐकणे आणि आपले शब्द सन्माननीय ठेवणे. उदाहरणार्थ, जर एखादा सहकारी आपल्या मताशी सहमत नसेल तर त्यास वाईट मार्गाने विरोध करण्याऐवजी आपण आपला मुद्दा सांगायला हवा. जसे आपण म्हणू शकता, की आपला मुद्दा देखील बरोबर आहे, परंतु हे त्यात असे केले गेले तर कार्य अधिक चांगले होऊ शकते. छोट्या गोष्टींचा मोठा इश्‍यू करू नका

ऑफिसमध्ये छोट्या छोट्या गोष्टी घडतात, त्यांना तिकडेच संपवण्यात शहाणपणाचे ठरते. समोरच्या व्यक्तीने आपल्या तोंडातून निघालेल्या अगदी थोड्याशा गोष्टीला कसे अतिशयोक्ती केली, तुम्हालाही बरेच नकारात्मक परिणाम सहन करावे लागतील. म्हणूनच, आपण ऑफिसमध्ये गप्पा मारण्यापासून जितके दूर राहाल, करिअरसाठी तितके चांगले. कौतुकाचे दोन शब्द उपयुक्त आहेत

जर एखाद्या सहकाऱ्याने काहीतरी नावीन्यपूर्ण काम केले असेल किंवा त्याला एखादा पुरस्कार मिळाला असेल तर मुक्त मनाने त्याचे कौतुक करा. आपण कदाचित त्या पुरस्कारासाठी अर्ज केला असेल आणि आपल्याला तो पुरस्कार मिळाला नसेल, तरीही त्याचे अभिनंदन करा, त्यामुळे त्याचा तुमच्यावरील विश्वास वाढेल.

