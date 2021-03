जेव्हा नोकरी दमघोटू वाटते तेव्हा काय करावे?

सोलापूर : नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, अशा लोकांची संख्या वाढत आहे ज्यांनी ज्या नोकरीसाठी जंग जंग पछाडलं होतं, आता त्यांना ती ओझे वाटू लागले आहे. मला ऑफिसला जाऊ वाटत नाही आणि सर्व काही सोडण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, अशी मानसिकता पाहायला मिळते. पाथफाइंडर या पुस्तकात निकोलस लोर (जे करिअरचे प्रशिक्षक आहेत) लिहितात, "या काळात काम करण्याची रचना अशी आहे की आपल्यातील 30 टक्के लोक काही कारणास्तव आपल्या नोकरीवर नाखूष आहेत. तर आठ-दहा टक्के असे लोक आहेत जे नोकरीला नरक मानत आहेत.' नोकरी सोडणे काही अवघड नाही, परंतु न दिसणाऱ्या हिरवळीच्या लोभाने दुसरीकडे उडी मारणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. म्हणून नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेण्याआधी तुम्हाला नोकरी सोडण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या पैलूंचा विचार करावा लागेल. यातील काही मुद्दे तात्पुरते असल्यास घाई करू नका, परंतु कारणे कायमस्वरूपी राहिल्यास नोकरीला निरोप देऊ शकता. तुम्हाला नोकरीपासून का व्हायचे आहे मुक्त?

आपली क्षमता वापरली जाऊ शकली नाही, आपल्याकडे भरपूर ऑफर्स आहेत आणि आपली पदोन्नती थांबविली जात आहे हे समजून घेण्याच्या स्थितीत व्यवस्थापन नाही म्हणून आपण नोकरीपासून मुक्त होण्याचा विचार करू शकता. परंतु लक्षात घ्या, की जोपर्यंत आपण तेथे आहात तोपर्यंत आपली कामगिरी कमी करू नका. कारण, हे भविष्यासाठी महत्त्वाचे आहे. जर आपल्याला सतत असे वाटत असेल, की आपल्या उद्दिष्टाऐवजी आपण असे काहीतरी करीत आहात ज्यामध्ये आपल्याला स्वारस्य नाही, तर आपण कधीही आपली खरी क्षमता प्रकट करू शकणार नाही, तर परिस्थिती अबाधित राहण्याऐवजी स्वतःला मानसिक त्रास देण्यासारखे असेल. अशा परिस्थितीत आपल्या आवडीची मुळे शोधणे आणि त्या दिशेने आपल्या करिअरच्या संभाव्यतेचा शोध घेणे चांगले होईल. सर्वप्रथम, त्वरित नोकरी मिळविण्यासाठी आपली कौशल्ये किती अद्ययावत केली जातात हे ठरवा. त्यानंतर नोकरी सोडली पाहिजे. जर बॉसबरोबरची आपले संबंध असे असेल की आपण मेच्या उन्हात सतत ध्यान करीत बसला आहात. तर एचआर विभागात एकदा त्याबद्दल बोला आणि जर काही होण्यासारखे दिसत नसेल तर नक्कीच तुमचे आवडते वातावरण आणि नोकरी शोधा. परंतु प्रथम हे सुनिश्‍चित करा की जर तुम्ही मे महिन्यातील सूर्यप्रकाशाच्या बाहेर जात असाल तर आपण तापत्या तव्यावर तर पाय ठेवणार नाही ना. आपला नवीन बॉस आणि नवीन जॉब, तेथील वातावरण कसे आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. जर कंपनी बुडण्याच्या तयारीत असेल तर नवीन नोकरीची तयारी देखील करू शकता. कारण बुडणाऱ्या बोटीत बुडण्यापेक्षा दुसरी नोकरी शोधणे चांगले. एकदा थांबा आणि पुन्हा विचार करा

आपल्याला नोकरी का सोडायची आहे हे स्वतःला विचारा. अशामुळे की तुम्हाला वाटते म्हणून की एखाद्या सहकार्याबद्दल असंतोष आहे किंवा व्यवस्थापनाची एखादी गोष्ट पटत नाही? घाई किंवा भावनांमध्ये नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेऊ नका. स्वत:ला थोडा वेळ द्या. ऑफिसच्या समस्यांविषयी आपल्या बॉसशी बोला. आपल्याला नोकरीपासून मुक्त होण्यासाठी प्रवृत्त करणारी कारणे शोधणे आवश्‍यक आहे. तुमच्यासाठी अशी परिस्थिती आहे की जणू तुम्ही सोन्याच्या बेड्यांमध्ये बांधलेले कैदी आहात आणि त्यास बांधणे महत्त्वाचे आहे. या बेडीमुळे तुमचा दरारा आणि दर्जा आहे किंवा या नोकरीशिवाय तुमचा घरखर्च करता येणार नाही? असे बरेच प्रश्न असू शकतात, जे आपण नोकरी सोडताना विचारात घेतले पाहिजेत. ...तेव्हा बदलेल नोकरी सोडण्याचा विचार

आपली कौशल्ये वाढवण्याचा प्रयत्न करा. प्रामाणिकपणे विचार करा. आपल्या कामामध्ये काही कमतरता आहे का? जर अशी स्थिती असेल तर ती सुधारण्याचा प्रयत्न करा. आपला एक्‍स फॅक्‍टर काय आहे याचा विचार करा. सर्वप्रथम नकारात्मकतेला निरोप द्या. कारण जेव्हा काहीच घडत नाही तेव्हा नकारात्मकता बऱ्याच गोष्टी निर्माण करते. बऱ्याचदा आम्ही स्वीकारतो की मला माझ्या नोकरीचा तिरस्कार आहे, परंतु काय करावे, या नोकरीतून माझे घर चालते. असहाय्य म्हणून एखादी नोकरी वाहून नेणे हे सतत स्वत:वर छळ करण्यासारखे आहे. काय करावे जेव्हा मनाची तयारी झाली असेल?

नोकरी सोडताना आपली मानसिक स्थिती, आपली दृष्टी अगदी स्पष्ट ठेवा. नोकरी सोडण्याशी संबंधित व्यावहारिक पैलू आणि जोखमीचा विचार करा. परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी उपाय म्हणून विचार करण्याचा प्रयत्न करा. ऑफिसमध्ये अचानक तुमची दिनचर्या बदलू नका. उशिरा येणे किंवा लवकर निघणे प्रारंभ करू नका. कंपनी आणि व्यवस्थापनाशी दुष्कृत्य करण्यात वेळ घालवू नका. सहकाऱ्यांशी मैत्री कायम ठेवा. लक्षात ठेवा, की या नोकरीदरम्यान आपण चांगली प्रतिष्ठा मिळविली आहे. नोकरी सोडताना तुमचा दृष्टिकोन व्यावसायिक ठेवा. आपला उत्साह गमावू नका. जरी ही सर्वात कठीण गोष्ट आहे, परंतु ती देखील सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट आहे. एक कार्य यादी तयार करा. चांगली नोकरीसाठी मार्ग शोधा. आपला बायोडाटा अपडेट करा. आपल्याला खरोखर काय करायचे आहे ते ठरवा. जर आपण नोकरी सोडली तर तुमचे स्वप्नातील करिअर कसे असेल? आपल्याला आपल्या स्वप्नातील करिअरकडे नेणारा मार्ग सापडला आहे? आपण नोकरी सोडल्यानंतर काय करावे आणि कसे करावे याबद्दलची अंदाजे रूपरेषा तयार केली आहे? या सर्वांचा विचार करा.

