Beed Police Patil Bharti 2026: बीड जिल्ह्यात पोलीस पाटील भरती 2026 ची जाहिरात प्रसिद्ध; रिक्त जागा आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या

Maharashtra Police Patil Bharti 2026: दहावी पास उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आता बीड जिल्ह्यात उपविभागीय कार्यालय व उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, बीड यांच्या अंतर्गत पोलीस पाटील पदांच्या एकूण ११७८ रिक्त जागासाठी अधिकृत भरती जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. .ही भरती माजलगाव, बीड, परळी, पाटोडा आणि अंबाजोगाई या उपविभागांमध्ये होणार आहे. याची अर्ज प्रक्रिया ही १९ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झाली असून शेवटी तारीख ३० जानेवारी २०२६ आहे. तरी इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी https://beedpp.recruitonline.in या अधिकृत वेबसाईटवर ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरावा..Daily Eye Makeup: रोज डोळ्यांचा मेकअप करत असाल तर सावधान! ही एक छोटीशी चूक पडू शकते महाग; अशी घ्या काळजी.अधिक माहितीपदाचे नाव: पोलीस पाटीलएकूण पदसंख्या: ११७८नोकरीची ठिकाण: बीड जिल्हाअर्ज पद्धत: ऑनलाईनअधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाइट: https://beed.gov.in/ वर भेट द्याअर्ज करण्याची लिंक: https://beedpp.recruitonline.inउपविभाग पदसंख्यामाजलगाव :१९७बीड: ४३४परळी: ९९पाटोदा: २४६अंबाजोगाई: २०२एकूण: ११७८.शैक्षणिक पात्रताउमेदवार दहावी (SSC) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.सविस्तर माहितीसाठी मूळ जाहिरात वाचावी.वयोमर्यादा (३० जानेवारी २०२६ रोजी)किमान वय: २५ वर्षेकमाल वय: ४५ वर्षेया पदासाठी वयोमर्यादा सवलत लागू नाही.अर्ज शुल्कखुला प्रवर्ग: १०००आरक्षित/ आर्थिक दुर्बल घटक (EWS): ८००अर्ज करण्याच्या महत्वाच्या अटीउमेवार हा स्थानिक व कायम रहिवासी असावा.रहिवासी पुराव्यासाठी ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र/ रेशन कार्ड/ आधार कार्ड/ मतदान ओळखपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा आवश्यक आहे.उमेदवार शारीरीकदृष्ट्या सक्षम आणि चारित्र्य निष्कलंक असणे गरजेचे आहे.महाराष्ट्र राज्य सेवा (लहान कुटुंब) नियम २००५ लागू राहतील.आरक्षित प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र आणि लागू असल्यास नॉन- क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यकEWS उमेदवारांसाठी २०२५-२६चे वैध EWS प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.सर्व पात्रता निकषांची अर्हता दिनांक ३० जानेवारी २०२६ ही अंतिम राहील..Aquarius Horoscope 2026: 6 फेब्रुवारीनंतर बदलणार नशिबाचे गणित! कुंभ राशीत तयार होतोय शक्तिशाली ग्रहयोग.हेल्पलाईन माहितीHelpline Number: 9689911007वेळ: सकाळी ८.०० ते रात्री ८.००महत्वाची सूचनाइच्छुक उमेदवारांनी अर्ज भरण्यापूर्वी अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली संपूर्ण जाहिरात (PDF) काळजीपूर्वक वाचावी. केवळ ऑनलाईन पद्धतीने आणि विहित शुल्कासह भरलेले अर्जच ग्राह्य धरले जातील. भरती प्रक्रियेमध्ये बदल करण्याचा अंतिम अधिकार संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे राखीव राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.