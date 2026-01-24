एज्युकेशन जॉब्स

Beed Police Patil Bharti 2026: बीड जिल्ह्यात पोलीस पाटील भरती 2026 ची जाहिरात प्रसिद्ध; रिक्त जागा आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या

Eligibility Criteria for Police Patil Recruitment 2026: बीड जिल्ह्यात उपविभागीय कार्यालय व उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, बीड यांच्या अंतर्गत पोलीस पाटील भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे
District-wise Police Patil Vacancy Details in Beed

District-wise Police Patil Vacancy Details in Beed

esakal

Monika Shinde
Updated on

Maharashtra Police Patil Bharti 2026: दहावी पास उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आता बीड जिल्ह्यात उपविभागीय कार्यालय व उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, बीड यांच्या अंतर्गत पोलीस पाटील पदांच्या एकूण ११७८ रिक्त जागासाठी अधिकृत भरती जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Beed
police
maharashtra
Beed District Health Officer
police constable
police department

Related Stories

No stories found.