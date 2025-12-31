High demand skills: 2026 मध्ये करा हे फ्री ऑनलाईन कोर्स; लाईफ होईल सेट

Digital Marketing: जर तुम्ही २०२६ मध्ये आपल्या करिअरला नवी दिशा देण्याच्या विचारात असाल आणि भरमसाठी फी भरणं तुम्हाला शक्य नसेल तर ही माहिती तुमच्यासाठी आहे. कारण तुम्ही पुढच्या वर्षात एक रुपयाही न देता काही फ्री कोर्स करु शकता. त्यामुळे तुम्हाला चांगला जॉबदेखील मिळण्याची शक्यता आहे. नाहीतरी आजकाल बहुतांश जागा ह्या स्कीलबेस भरल्या जातात..आजच्या काळात केवळ डिग्री घेऊन भागत नाही. त्याव्यतिरिक्त तुम्हाला वेगळं काहीतरी शिकावं लागतं. तुम्ही काय करु शकता, हेच आता कंपन्या बघत आहेत. सगळ्यात आधी डिजिटल स्किल्सकडे बघू. आजकाल सर्वत्र कॉम्प्युटर आणि इंटरनेटवर काम होऊ लागलं आहे. जर तुम्हाला कम्प्युटरची बेसिक माहितीसुद्धा नाही, तर तुम्ही कम्प्युटर कोर्स करु शकता. यात तुम्हाला एमएस वर्ड, एक्सेल, पॉवरपॉईंट, ईमेल आणि इंटरनेटचा वापर कसा करावा, हे शिकवलं जातं..Dilip Walse Patil : 'अवसरी खुर्द शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ११० कोटींचे अत्याधुनिक कौशल्य विकास केंद्र उभारणार' – माजी गृहमंत्री वळसे पाटील!.'हे' कोर्स निवडू शकताडिजिटल मार्केटिंग हा आजच्या जमान्यातला सगळ्यात लोकप्रिय आणि कामाचा कोर्स आहे. या कोर्समध्ये सोशल मीडियात गुगल सर्च, वेबसाईट प्रमोशन आणि ऑनलाईन जाहिरातींशी संबंधित स्किल शिकवलं जातं. विशेष म्हणजे डिजिटल मार्केटिंगचे अनेक कोर्स मोफत उपलब्ध आहेत. हा कोर्स करुन तुम्ही नोकरीसोबत फ्रिलान्सिंग करु शकता..जर तुम्हाला तंत्रज्ञानात रस असेल तर प्रोग्रॅमिंग आणि कोडिंग हा बेस्ट ऑप्शन असू शकतो. पाइथन, जावा, वेब डिझाईन आणि अॅप डेव्हलपमेंटसारखे कोर्स आज फ्रीमध्ये उपलब्ध आहेत. सुरुवातीला हे अवघड वाटू शकतं परंतु हळूहळू सगळं लक्षात येतं. कोडिंग शिकून तुम्ही आयटी सेक्टरमध्ये चांगलं करिअर करु शकता..आणखी काही ऑप्शन्सडाटा अॅनालिसिस आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजेन्स येणाऱ्या काळात सगळ्यात जास्त आवश्यक आहेत. अनेक सरकारी आणि खासगी प्लॅटफॉर्म फ्रीमध्ये या विषयावर कोर्स उपलब्ध करुन देत आहेत. यामध्ये डाटा समजून घेणे, त्याचा योग्य वापर करणं आणि त्यावरुन निर्णय घेणं शिकवलं जातं. ही स्कील मोठ्या कंपन्यांच्या आवडीची आहे..Vodafone Idea AGR dues : वोडाफोन-आयडियाला सरकारचा दिलासा, तरीही शेअर्स कोसळले!₹87,695 कोटींच्या AGR ला मुदतवाढ; नेमकं काय घडलं?.जर तुम्ही क्रिएटिव्ह फिल्डमध्ये जाऊ इच्छिता तर कंटेंट रायटिंग, व्हिडीओ एडिटिंग आणि ग्राफिक डिझायनिंग असे कोर्स तुमच्यासाठी फरफेक्ट आहेत. आजकाल सोशल मीडियाच्या जमान्यात चांगल्या कंटेंटची खरंच खूप गरज आहे. फ्री कोर्स करुन तुम्ही लिहिणं, व्हिडीओ बनवणं आणि डिझाईन करणं शिकू शकता..भाषा शिकणाऱ्यांसाठी अनेक फ्री ऑनलाईन कोर्स उपलब्ध आहेत. इंग्लिश स्पिकिंग, पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट आणि कम्युनिकेशन स्किल, असे कोर्स नोकरी मिळवण्यासाठी आवश्यक आहेत. जर तुमची बोलण्याची क्षमता चांगली असेल तर इंटरव्ह्यू आणि ऑफिस दोन्ही ठिकाणी तुम्ही कायम पुढे असाल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.