प्रज्ञाविकासाचा राजमार्ग : भास्कराचार्य गणितीय प्रतिभा शोध स्पर्धा

जयवंत बोरसे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शकगणित हे मानवी बुद्धीला तर्कशुद्ध बनवण्याचे सर्वोच्च साधन असून, मानवी बुद्धिमत्तेला धार लावणारा विचारप्रवाह आहे. शालेय वयातच विद्यार्थ्यांमधील विचारशक्ती ओळखून, त्यांच्यातील गणितीय प्रतिभेला अचूक दिशा मिळाली, तर भविष्यातील जागतिक ऑलिंपियाडचे विजेते आपल्याच वर्गातून घडू शकतात. या उद्देशाने आणि महान भारतीय गणितज्ज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय यांच्या महान वारशातून भास्कराचार्य प्रतिष्ठान या संस्थेमार्फत भास्कराचार्य गणितीय प्रतिभा शोध स्पर्धा घेतली जाते. ही आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपियाडच्या यशाचा पाया रचणारी स्पर्धा परीक्षा आहे..भास्कराचार्य गणितीय प्रतिभा शोध स्पर्धाशालेय स्तरावरील गणित विषयाची ही पूर्व-ऑलिंपियाड स्पर्धा असून, महान भारतीय गणितज्ज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय यांच्या ९०० व्या जयंतीनिमित्त भास्कराचार्य प्रतिष्ठानद्वारे २०१४-१५मध्ये सुरू करण्यात आली. भास्कराचार्य प्रतिष्ठानने इयत्ता पाचवीपासून पुढील शालेय विद्यार्थ्यांना गणिताचे प्रशिक्षण देण्यात, तसेच प्रादेशिक गणित ऑलिम्पियाडसाठी भारतीय संघाच्या निवडीपर्यंत नेणाऱ्या विविध परीक्षांच्या टप्प्यांची तयारी करण्यास मदत करण्यात खूप मोठी प्रतिष्ठा मिळवली आहे. भास्कराचार्य प्रतिष्ठानच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी गणित ऑलिंपियाडमध्ये पदके जिंकली आहेत..स्पर्धेची उद्दिष्ट्ये विद्यार्थ्यांमधील गणितीय कौशल्ये शोधणे आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पियाडसाठी तयार करणे. लहान वयातच गणिताची आवड असलेल्या विद्यार्थ्यांना ओळखणे. विद्यार्थ्यांना ऑलिंपियाड-पूर्व प्रकारच्या स्पर्धेशी परिचित करणे. विद्यार्थ्यांची गणितीय क्षमता आणि तार्किक विचारशक्ती वाढविणे. यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवण्याच्या कौशल्यात सुधारणा करण्यासाठी विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करणे..स्पर्धा परीक्षेची व्याप्ती राष्ट्रीय पातळी ः देशभरातील विविध राज्यांमधून विद्यार्थ्यांचा मोठ्या संख्येने सहभाग प्री-ऑलिंपियाड पायाभरणी ः ‘इंटरनॅशनल मॅथेमॅटिकल ऑलिम्पियाड’ आणि ‘रिजनल मॅथेमॅटिकल ऑलिंपियाड’ सारख्या जागतिक स्तरावरील परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांची पायाभरणी गहन वैचारिक विकास ः विद्यार्थ्यांमध्ये तर्कशास्त्र, स्वतंत्र विचारसरणी आणि नवनिर्मिती क्षमता विकसित करण्यापर्यंत विस्तारस्पर्धेची पात्रता ः इयत्ता सहावी आणि सातवीमध्ये शिकणारे विद्यार्थी.नोंदणी प्रक्रिया आणि शुल्कनोंदणी ः वैयक्तिकरित्या किंवा शाळेमार्फतSmart Computers India - BMTSC Portal वर ऑनलाइन अर्जबक्षिसे आणि फायदेसहभाग प्रमाणपत्र, रोख बक्षिसे, विनामूल्य विशेष गणितीय प्रशिक्षण शिबिर, चीअर प्राइझ, भास्कराचार्य प्रतिष्ठानतर्फे विद्यार्थिनींसाठी अतिरिक्त पारितोषिकेअभ्यासक्रम ः इयत्ता सहावी आणि सातवी गणिताचा नियमित अभ्यासक्रममुख्य घटक ः अंकगणित, व्यावहारिक गणित व भूमिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.