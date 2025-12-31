बायोनॅनोटेक्नॉलॉजीचा उत्तम पर्याय

डॉ. राजेश ओहोळ (करिअर मार्गदर्शक)संशोधनाच्या वाटा नॅनोटेक्नॉलॉजी म्हणजे नॅनोमीटर स्केलवर पदार्थांवर नियंत्रण ठेवून सामग्री, उपकरणे आणि प्रणालींची निर्मिती व उपयोग करणे आणि हे एकविसाव्या शतकातील प्रमुख तंत्रज्ञान आहे. जैविक रेणू, कॉम्प्लेक्स आणि नॅनोसिस्टम्सच्या संरचना, कार्ये आणि प्रक्रियांचा उपयोग करून नवीन कार्यात्मक नॅनोरचित जैविक मटेरिअल्स तयार करण्याच्या क्षमतेमुळे नॅनोबायोटेक्नॉलॉजी आणि बायोनॅनोटेक्नॉलॉजी या वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांचा उदय झाला आहे. ही नॅनोटेक्नॉलॉजी आणि बायोटेक्नॉलॉजीच्या संमिश्र संशोधनाची क्षेत्रे आहेत. ही क्षेत्रे एकमेकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असली आणि संज्ञा अनेकदा मिसळल्या जात असल्या तरी, मुख्य फरक त्यांच्या उपयोगाच्या प्रकारात आहे. नॅनोबायोटेक्नॉलॉजी जीवशास्त्र पुढे नेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करते आणि बायोनॅनोटेक्नॉलॉजी नॅनोटेक्नॉलॉजी पुढे नेण्यासाठी जीवशास्त्राचा वापर करते..संशोधननॅनोबायोटेक्नॉलॉजीचा उपयोग जैविक प्रणालींचा अभ्यास करण्यासाठी आणि नवीन जैविक चाचणी, निदान, उपचारात्मक, माहिती साठवणूक आणि संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यासाठी नॅनोटेक्नॉलॉजीचा वापर करून मटेरिअल्स, उपकरणे आणि प्रणाली तयार करण्याचे संशोधन महत्त्वाचे ठरते.नॅनोबायोनॅनोटेक्नॉलॉजी व बायोनॅनोटेक्नॉलॉजी विषयांनी जीवन विज्ञान, वैद्यकशास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभियांत्रिकी आणि बायोटेक्नॉलॉजीसह विविध क्षेत्रांमध्ये प्रगतीसाठी नवीन संधी निर्माण केल्या आहेत..डॉ. राजेश ओहोळ (करिअर मार्गदर्शक)संशोधनाच्या वाटानॅनोटेक्नॉलॉजी म्हणजे नॅनोमीटर स्केलवर पदार्थांवर नियंत्रण ठेवून सामग्री, उपकरणे आणि प्रणालींची निर्मिती व उपयोग करणे आणि हे एकविसाव्या शतकातील प्रमुख तंत्रज्ञान आहे. जैविक रेणू, कॉम्प्लेक्स आणि नॅनोसिस्टम्सच्या संरचना, कार्ये आणि प्रक्रियांचा उपयोग करून नवीन कार्यात्मक नॅनोरचित जैविक मटेरिअल्स तयार करण्याच्या क्षमतेमुळे नॅनोबायोटेक्नॉलॉजी आणि बायोनॅनोटेक्नॉलॉजी या वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांचा उदय झाला आहे. ही नॅनोटेक्नॉलॉजी आणि बायोटेक्नॉलॉजीच्या संमिश्र संशोधनाची क्षेत्रे आहेत. ही क्षेत्रे एकमेकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असली आणि संज्ञा अनेकदा मिसळल्या जात असल्या तरी, मुख्य फरक त्यांच्या उपयोगाच्या प्रकारात आहे. नॅनोबायोटेक्नॉलॉजी जीवशास्त्र पुढे नेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करते आणि बायोनॅनोटेक्नॉलॉजी नॅनोटेक्नॉलॉजी पुढे नेण्यासाठी जीवशास्त्राचा वापर करते..नॅनोस्केल मटेरिअल्स (उदा. नॅनोवायर, नॅनोफायबर आणि नॅनोट्यूब) विविध अभियांत्रिकी जैविक रेणूंसोबत (उदा. प्रथिने, एन्झाइम्स, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलिसॅकराइड्स, लिपिड्स, जैविक सहघटक आणि लिगँड्स) एकत्रित करून अनेक जैविक अनुप्रयोगांमध्ये (उदा. उपचार, निदान, बायोइमेजिंग, बायोसेन्सिंग, बायोॲनालिसिस, बायोकेटॅलिसिस, सेल आणि अवयव चिप्स, बायोइलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे आणि जैविक विलगीकरण) संशोधन केले गेले आहे..आव्हानेबायोनॅनोटेक्नॉलॉजीद्वारे अणू हाताळण्याची, सुपरमॉलिक्युलर संरचनांची रचना करण्याची आणि नॅनो-स्तरावर उपयुक्त कार्यक्षमता निर्माण करण्याची क्षमता मानवी रोगांच्या उपचारांसाठी रोमांचक संधी उपलब्ध करते.बायोनॅनोटेक्नॉलॉजी विशेषतः १०० नॅनोमीटरपेक्षा कमी परिमाणांच्या मटेरिअल्ससाठी आहे. या क्षेत्रात आंतरविद्याशाखीय वैचारिक व्याप्ती आहे, जी क्वांटम भौतिकशास्त्र आणि न्यूरोसर्जरीच्या अभ्यासकांना एकाच व्यासपीठावर आणू शकते..बायोनॅनोटेक्नॉलॉजी वैद्यकीय आणि व्यावसायिक उपयोजनाची एक रचना उपलब्ध करते, जी सहसा उपचारात्मक वापर (नॅनोथेरप्युटिक्स) आणि निदानविषयक उपयोजन अशा दोन भागांमध्ये विभागली जाते. या तंत्रज्ञानाने उद्योगात अशी उत्सुकता निर्माण केली आहे, की दररोज लोक नवीन शोध आणि प्रगतीची नोंद करत आहेत. बायोनॅनोटेक्नॉलॉजी हा एक असा विषय आहे, ज्याकडे सतत लक्ष दिले जाईल, कारण लोकांना मानवजातीच्या भल्यासाठी संशोधन आणि विकासाचे फायदे लक्षात येतील. ही शाखा जैविक संशोधनाचे नॅनोटेक्नॉलॉजीच्या विविध क्षेत्रांशी एकत्रीकरण दर्शविण्यास मदत करते..पात्रताबायोनॅनोटेक्नॉलॉजी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र या क्षेत्रांना जोडते. एकविसाव्या शतकात प्रभावी ठरत असलेल्या आंतरविद्याशाखीय विज्ञानाच्या नवीन क्षेत्रांचा हा एक पुरावा आहे. यातील संशोधनासाठी उमेदवारांकडे शास्त्र व तंत्रज्ञान शाखेतील एम.एस्सी., एम.टेक., पीएच.डी शैक्षणिक पात्रता असणे गरजेचे आहे.या लेखमालिकेत शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न मी केला. हे लेख संशोधन, नावीन्य आणि तंत्रज्ञान विकासाच्या समन्वयाचा विचार करून लिहिले गेले. योगायोगाने, या मालिकेतील शेवटचा लेख वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी प्रसिद्ध होतो आहे. तुम्हा सर्वांना नवीन वर्ष २०२६ च्या शुभेच्छा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.