बायोनॅनोटेक्नॉलॉजीचा उत्तम पर्याय

बायोनॅनोटेक्नॉलॉजी हे नॅनोटेक्नॉलॉजी आणि जीवशास्त्र यांचे संमिश्र संशोधन क्षेत्र असून वैद्यक, उद्योग आणि तंत्रज्ञानात क्रांतिकारी बदल घडवत आहे. संशोधन, नवोन्मेष आणि करिअरसाठी हे क्षेत्र एकविसाव्या शतकातील महत्त्वाची संधी ठरत आहे.
Research Scope and Applications

सकाळ वृत्तसेवा
डॉ. राजेश ओहोळ (करिअर मार्गदर्शक)

संशोधनाच्या वाटा

नॅनोटेक्नॉलॉजी म्हणजे नॅनोमीटर स्केलवर पदार्थांवर नियंत्रण ठेवून सामग्री, उपकरणे आणि प्रणालींची निर्मिती व उपयोग करणे आणि हे एकविसाव्या शतकातील प्रमुख तंत्रज्ञान आहे. जैविक रेणू, कॉम्प्लेक्स आणि नॅनोसिस्टम्सच्या संरचना, कार्ये आणि प्रक्रियांचा उपयोग करून नवीन कार्यात्मक नॅनोरचित जैविक मटेरिअल्स तयार करण्याच्या क्षमतेमुळे नॅनोबायोटेक्नॉलॉजी आणि बायोनॅनोटेक्नॉलॉजी या वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांचा उदय झाला आहे. ही नॅनोटेक्नॉलॉजी आणि बायोटेक्नॉलॉजीच्या संमिश्र संशोधनाची क्षेत्रे आहेत. ही क्षेत्रे एकमेकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असली आणि संज्ञा अनेकदा मिसळल्या जात असल्या तरी, मुख्य फरक त्यांच्या उपयोगाच्या प्रकारात आहे. नॅनोबायोटेक्नॉलॉजी जीवशास्त्र पुढे नेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करते आणि बायोनॅनोटेक्नॉलॉजी नॅनोटेक्नॉलॉजी पुढे नेण्यासाठी जीवशास्त्राचा वापर करते.

