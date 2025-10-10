BRO Recruitment 2025: 10वी उत्तीर्णसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी! बीआरओमध्ये 500 हुन अधिक भरती जाहीर; जाणून घ्या पात्रता आणि निवड प्रक्रिया

थोडक्यात:BRO मार्फत १० वी उत्तीर्ण आणि ITI धारक उमेदवारांसाठी ५४२ पदांची भरती जाहीर झाली आहे.ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया ११ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरु होऊन २४ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत चालेल.निवड प्रक्रिया लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचणी, ट्रेड टेस्ट आणि वैद्यकीय तपासणी यावर आधारित असेल..जर तुम्ही १० वी उत्तीर्ण असाल आणि संबंधित ट्रेंडमध्ये ITI पूर्ण केले असेल, तर तुमच्यासाठी एक उत्तम सरकारी नोकरीची संधी चालून आली आहे. सीमा रास्ता संघटना (Border Roads Organisation – BRO) ने ५०० हुन अधिक रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे..याबाबत एक संक्षिप्त अधिसूचना प्रसिद्ध झाली असून लवकरच संपूर्ण माहिती असलेली जाहिरात उपलब्ध होणार आहे. या भरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया ११ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरु होईल, आणि शेवटची तारीख २४ नोव्हेंबर २०२५ आहे. तरी इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइट bro.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात..NDA vs CDS Exam: भारतीय सैन्यात अधिकारी होण्यासाठी NDA आणि CDS परीक्षा द्यावी लागते? जाणून घ्या या दोघांमधील फरक.रिक्त पदांची अधिक माहितीवाहन यांत्रिक - ३२४एमएसडब्ल्यू (पेंटर) - १२एमएसडब्ल्यू (जनरल) - २०५एकूण पदे ५४२शैक्षणिक पात्रता आणि इतर अटीउमेदवारांची १० वी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी.संबंधित पदासाठी आयटीआय प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. (उदा. मेकॅनिक, पेंटर इ.)उमेदवार भारतीय नागरिक असावा..MPSC Exam 2025 Update: ‘एमपीएससी’ परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर; कोणती परीक्षा कधी होणार जाणून घ्या एका क्लिकवर.वयोमर्यादाकिमान वय: 18 वर्षेकमाल वय: 25 वर्षेवयोमर्यादेची गणना 24 नोव्हेंबर 2025 या तारखेप्रमाणे केली जाईल.SC/ST/OBC उमेदवारांना केंद्र सरकारच्या नियमानुसार वयात सवलत दिली जाईल.निवड प्रक्रियाBRO भरतीसाठी उमेदवारांची निवड पुढील टप्प्यांवर आधारित असेल:लिखित चाचणी (Written Exam)शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET).ट्रेड/स्किल टेस्टकागदपत्रांची पडताळणी (Document Verification)वैद्यकीय तपासणी (Medical Examination)उमेदवारांना AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) च्या मदतीने तयारी करता येईल. अनेक प्लेटफॉर्मवर यासाठी वर्कशॉप्स आणि ट्रेनिंग्स उपलब्ध आहेत..FAQs1. BRO भरतीसाठी शैक्षणिक पात्रता काय आहे? (What is the educational qualification required for BRO recruitment?)उमेदवार १० वी उत्तीर्ण असावा आणि संबंधित ITI कोर्स पूर्ण केलेला असावा.2. BRO मध्ये अर्ज करण्याची शेवटची तारीख कोणती आहे? (What is the last date to apply for BRO recruitment?)BRO भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २४ नोव्हेंबर २०२५ आहे.3. BRO भरतीसाठी वयोमर्यादा किती आहे? (What is the age limit for BRO recruitment?)उमेदवाराचे वय १८ ते २५ वर्षांदरम्यान असावे; SC/ST/OBC साठी सवलत आहे.4. BRO भरतीमध्ये निवड प्रक्रिया कशी असते? (What is the selection process for BRO recruitment?)निवड प्रक्रिया लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचणी, ट्रेड टेस्ट, कागदपत्र तपासणी आणि वैद्यकीय तपासणी यावर आधारित असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.