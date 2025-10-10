एज्युकेशन जॉब्स

BRO Recruitment 2025: 10वी उत्तीर्णसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी! बीआरओमध्ये 500 हुन अधिक भरती जाहीर; जाणून घ्या पात्रता आणि निवड प्रक्रिया

Eligibility Criteria for BRO Jobs: जर तुम्ही 10 पास असाल आणि सरकारी नोकरी शोधत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. बीआरओमध्ये 500 हुन अधिक पदांसाठी भरती जाहीर झाली आहे. चला तर जाणून घेऊया पात्रता आणि निवड प्रक्रिया
Eligibility Criteria for BRO Jobs

Eligibility Criteria for BRO Jobs

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. BRO मार्फत १० वी उत्तीर्ण आणि ITI धारक उमेदवारांसाठी ५४२ पदांची भरती जाहीर झाली आहे.

  2. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया ११ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरु होऊन २४ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत चालेल.

  3. निवड प्रक्रिया लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचणी, ट्रेड टेस्ट आणि वैद्यकीय तपासणी यावर आधारित असेल.

