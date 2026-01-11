BSF Bharti 2026: देशसेवेची संधी! BSF कॉन्स्टेबल भरती 2026 ची जाहिरात प्रसिद्ध; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज

BSF Recruitment 2026: सीमा सुरक्षा दल (Border Security Force) अंतर्गत कॉन्स्टेबल पदांच्या भरतीसाठी नवीन अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.या भरती प्रक्रियेद्वारे एकूण ५९४ रिक्त पदे भरली जाणार आहेत.
यासाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १५ जानेवारी २०२६ आहे. तरी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी https://rectt.bsf.gov.in/ या अधिकृत वेबसाईटला जाणून अर्ज करू शकतात.
भरती संस्था: सीमा सुरक्षा दल (BSF)
पदाचे नाव: कॉन्स्टेबल
एकूण पदसंख्या: 594 जागा
अर्ज पद्धत: ऑनलाईन
नोकरीचे ठिकाण: भारतभर
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: 15 जानेवारी 2026
कॉन्स्टेबल: मान्यताप्राप्त बोर्ड/विद्यापीठातून 10 वी उत्तीर्ण
किमान वय: 18 वर्षे
कमाल वय: 23 वर्षे
शासन नियमानुसार आरक्षित प्रवर्गांना वयोमर्यादेत सूट लागू असेल.
उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा.
अर्ज करण्यासाठी अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी.
अर्ज भरताना सर्व आवश्यक माहिती अचूकपणे भरावी.
अपूर्ण किंवा चुकीचा अर्ज रद्द केला जाईल.
अर्ज सादर करण्यापूर्वी अधिकृत PDF जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावे.
