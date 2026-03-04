स्पर्धा परीक्षाबाबतचे गै र स म ज

- जयवंत बोरसे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शकशालेय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षा का द्यायच्या? असा ज्यांना प्रश्न पडतो, अशा सर्व संबंधितांकडून कधी-कधी किंवा अनेकदा स्पर्धा परीक्षांकडे पाठ फिरवली जाते..विद्यार्थी व पालकशाळेचा नियमित अभ्यास-परीक्षा, चाचणी, तोंडी-लेखी, प्रात्यक्षिक परीक्षा, उपक्रम, प्रकल्प, सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्याशिवाय वक्तृत्व-निबंध, कला-क्रीडा यांसारख्या स्पर्धा आणि अशा एक ना अनेक बाबी. त्या पूर्ण करतांना, त्यात सहभागी होताना खूप दमछाक होते.पुन्हा स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करायचा म्हणजे किती अवघड? कसे शक्य आहे? ते काही नाही, फक्त शाळेचा नियमित अभ्यास करायचा. जास्तीत जास्त गुण मिळवायचे किंवा नंबर मिळावयाचा एवढेच! पालक आणि विद्यार्थी इतकाच विचार करतात..शाळा किंवा शिक्षकनियमित अभ्यासक्रम पूर्ण करायलाच पुरेसा वेळ नसतो. पुन्हा कुठे हे नवीन काम वाढवून घ्यायचे. वेगळा परीक्षा फॉर्म भरणे, अभ्यासक्रम पूर्ण करणे व त्याचे वेगळे मार्गदर्शन करणे. या सर्व बाबी करण्याची शाळा व शिक्षक यांची तयारी नसते.अशा प्रकारचे वातावरण हे स्पर्धा परीक्षांसंबंधींच्या पूर्वग्रहातून तयार झालेले असते..गैरसमजवेगळा अभ्यासक्रमया परीक्षांचा अभ्यासक्रम हा शालेय अभ्यासक्रमांपेक्षा वेगळा असतो. तो नेमका माहीत नसतो. त्याबाबत संभ्रम असतो. या परीक्षेचा अभ्यास केल्यामुळे, नियमित परीक्षेच्या अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होते.अवघड परीक्षाया परीक्षा सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी नसून, फक्त हुशार विद्यार्थ्यांसाठी असतात. म्हणून त्या नियमित परीक्षांपेक्षा अवघड असतात..वेळेचा अपव्ययया परीक्षांचा अभ्यास करण्यासाठी खूप वेळ द्यावा लागतो, तसेच अतिरिक्त वर्गास बसावे लागते. त्यामुळे नियमित अभ्यासाचा वेळ वाया जातो किंवा शाळेच्या नियमित अभ्यासामुळे या परीक्षांच्या अभ्यासाला वेळ देता येत नाही.खर्चिक परीक्षासंदर्भ पुस्तके उपलब्ध नसतात किंवा महाग असतात. तसेच या परीक्षांचे परीक्षा शुल्क जास्त असते. वेगळा अभ्यास करण्यासाठी, मार्गदर्शन मिळविण्यासाठी जास्त फी भरावी लागते..मार्गदर्शनाचा अभाव-अपयशाची भीतीया परीक्षांचा अभ्यासक्रम नियमित अभ्यासक्रमाचा भाग नसल्याने, वर्गात शिकवला जात नाही. तसेच संबंधित परीक्षांचे नेमके, योग्य व पुरेसे मार्गदर्शन उपलब्ध नसते. परिणामी अपयशाची शक्यता अधिक असते. त्यातून नैराश्य पदरी पडते..स्पर्धा परीक्षांबाबतची उदासीनताउपरोक्त सर्व बाबींमुळे ‘तो आपुला प्रांत नसे’ या भावनेने अनेकजण या परीक्षांची माहिती घेण्यापासूनच उदासीन असतात. त्यामुळे ‘अज्ञानात सुख’ या वृत्तीप्रमाणे शालेय शिक्षणाची वर्षे एकामागून एक निघून जातात. थेट दहावी/बारावीला किंवा विविध अभ्यासक्रमांसाठीच्या प्रवेश परीक्षा/पात्रता परीक्षांच्यावेळी या सर्व बाबींची आठवण होते. परंतु तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते.वेळ निघून गेली. आता काय करायचे? असा पश्चात्ताप करण्यापेक्षा वेळीच जागृत राहण्यासाठी स्पर्धा परीक्षांची किमान माहिती करून घेऊ या. त्यासाठी पुन्हा भेटू या. पुढच्या वेळी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.