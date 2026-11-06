CA Foundation Result 2026: सीए फाउंडेशन सप्टेंबर सत्राचा निकाल जाहीर; असा करा डाऊनलोड; पाहा Direct Link...

CA Foundation Result: चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियाने (ICAI) सीए फाउंडेशन सप्टेंबर सेशन २०२६ परीक्षेचा निकाल अधिकृतपणे घोषित केला आहे. जे उमेदवार या परीक्षेस सामोरे गेले होते, ते आता ICAI च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन आपली गुणपत्रिका (Scorecard) डाऊनलोड करू शकतात..कसा तपासायचा सीए फाउंडेशनचा निकाल?सीए फाउंडेशन सप्टेंबर सत्राची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना आपला निकाल तपासण्यासाठी खालील सोप्या टप्प्यांचा वापर करावा लागेल-सर्वात आधी ICAI ची अधिकृत वेबसाइट icai.nic.in ला भेट द्यावी.वेबसाइटच्या मुख्य पेजवर दिलेल्या 'रिजल्ट' (Result) या सेक्शनवर क्लिक करा.त्यानंतर स्क्रीनवर उपलब्ध असलेल्या 'CA Foundation Result 2026' या लिंकवर क्लिक करा.विचारलेली माहिती जसे की, तुमचा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आणि दिलेला कॅप्चा कोड अचूकपणे प्रविष्ट करा.सर्व माहिती भरून सबमिट केल्यानंतर तुमचा निकाल स्क्रीनवर झळकेल.भविष्यातील संदर्भासाठी निकालाची प्रत डाऊनलोड करून त्याची प्रिंटआउट काढून ठेवावी..Career Guide: नर्सिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे? जाणून घ्या कोर्सेस, पात्रता, NEET आणि प्रवेश प्रक्रिया!.पात्रतेचे निकष आणि उत्तीर्ण होण्याचे नियमसीए फाउंडेशन सप्टेंबर सत्राच्या परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ठरवून दिलेले गुणदान नियम पूर्ण करावे लागतात-या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी उमेदवारांना प्रत्येक विषयात किमान ४० टक्के गुण मिळवणे अनिवार्य आहे.तसेच, सर्व विषयांची एकूण मिळून सरासरी किमान ५० टक्के गुण असणे आवश्यक आहे.जे विद्यार्थी या सत्राच्या परीक्षेत किंचित गुणांनी उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत, त्यांना निराश होण्याची गरज नाही. अशा उमेदवारांसाठी पुढील जानेवारी सत्राची परीक्षा आयोजित केली जाणार आहे..जानेवारी २०२७ सत्राचे वेळापत्रक जाहीरसप्टेंबर सत्रात यश न मिळालेल्या किंवा नवीन परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जानेवारी २०२७ च्या सीए फाउंडेशन परीक्षांचे वेळापत्रक आधीच ठरवण्यात आले आहे. त्यानुसार, आगामी जानेवारी सत्राची परीक्षा ३, ५, ७ आणि ९ जानेवारी २०२७ ला देशभरातील विविध केंद्रांवर पार पडणार आहे. विद्यार्थ्यांनी वेळेत आपले अर्ज नोंदणी करून परीक्षेची तयारी सुरू करावी, असे आवाहन संस्थेच्या वतीने करण्यात आले आहे..Career Guide: आकाशात भरारी घेण्याचं स्वप्न आहे? पायलट व्हायचंय? जाणून घ्या पात्रता, ट्रेनिंग खर्च अन् मिळणारा पगार....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.