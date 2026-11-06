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CA Foundation Result 2026: सीए फाउंडेशन सप्टेंबर सत्राचा निकाल जाहीर; असा करा डाऊनलोड; पाहा Direct Link...

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियाने (ICAI) सीए फाउंडेशन सप्टेंबर २०२६ परीक्षेचा निकाल अधिकृत वेबसाइटवर जाहीर केला असून, पुढील सत्राचे वेळापत्रकही समोर आले आहे...
CA Foundation Result 2026 Out Check September Session Scorecard Link

CA Foundation Result 2026 Out: Check September Session Scorecard Link

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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CA Foundation Result: चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियाने (ICAI) सीए फाउंडेशन सप्टेंबर सेशन २०२६ परीक्षेचा निकाल अधिकृतपणे घोषित केला आहे. जे उमेदवार या परीक्षेस सामोरे गेले होते, ते आता ICAI च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन आपली गुणपत्रिका (Scorecard) डाऊनलोड करू शकतात.

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