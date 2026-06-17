विशेष : कॅमेरा, स्टुडिओशिवाय व्हिडिओ

सीए प्रणव मंत्री, ‘एआय’ ट्रेनर‘आजच्या प्रशिक्षणासाठी आपले स्वागत आहे...’स्क्रीनवर एक व्यक्ती आत्मविश्वासाने बोलत आहे. चेहऱ्यावरील हावभाव नैसर्गिक आहेत. आवाज स्पष्ट आहे. पाहणाऱ्याला वाटते की हा व्हिडिओ एखाद्या स्टुडिओमध्ये शूट केला असावा. मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे तो व्यक्ती खरा नसतो! हा व्हिडिओ तयार केलेला असतो कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने, आणि हे शक्य करून दाखवणाऱ्या प्लॅटफॉर्मचे नाव आहे ‘सिन्थेसिया-एआय’ (Synthesia AI.).मजकुरातून थेट व्हिडिओपूर्वी व्हिडिओ तयार करायचा म्हणजे कॅमेरा, प्रकाशयोजना, शूटिंग, एडिटिंग आणि बराच खर्च अपरिहार्य होता. आज मात्र परिस्थिती बदलत आहे. ‘सिन्थेसिया’मध्ये वापरकर्त्याला फक्त स्क्रिप्ट लिहायची असते. त्यानंतर एआय त्या मजकुराचे रूपांतर व्हिडिओमध्ये करते. स्क्रीनवर दिसणारा एआय अवतार दिलेला मजकूर वाचतो आणि काही मिनिटांत व्यावसायिक दर्जाचा व्हिडिओ तयार होतो..एआय अवतारांची नवी दुनियाया प्लॅटफॉर्ममध्ये विविध प्रकारचे डिजिटल प्रेझेंटर्स उपलब्ध आहेत. ते वेगवेगळ्या वयोगटांचे, देशांचे आणि व्यक्तिमत्त्वांचे प्रतिनिधित्व करतात.याशिवायनैसर्गिक आवाजविविध भाषासादरीकरणासाठी तयार टेम्पलेट्सग्राफिक्स आणि टेक्स्टचे पर्याययामुळे व्हिडिओ तयार करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी होते..शिक्षण क्षेत्रासाठी वरदानऑनलाइन शिक्षण वाढत असताना शिक्षकांसमोर आव्हान असते – दर्जेदार व्हिडिओ कंटेंट तयार करण्याचे. ‘सिन्थेसिया’मुळे शिक्षकांनापटकन लेक्चर तयार करता येतातअभ्यासक्रम विविध भाषांमध्ये सादर करता येतोपुन्हा शूटिंगची गरज कमी होतेविद्यार्थ्यांसाठी आकर्षक सादरीकरण करता येते.कंपन्यांचा वाढता कलजगभरातील अनेक संस्था कर्मचारी प्रशिक्षणासाठी एआय व्हिडिओंचा वापर करू लागल्या आहेत.कारण :कमी खर्चकमी वेळवेगवेगळ्या भाषांतील आवृत्त्यापटकन बदल आणि अद्ययावत माहितीपूर्वी एखादा प्रशिक्षण व्हिडिओ अपडेट करण्यासाठी पुन्हा शूटिंग करावे लागत असे. आता फक्त स्क्रिप्ट बदलली की नवीन व्हिडिओ तयार होतो..कंटेंट क्रिएटर्ससाठी संधीअनेकांना ज्ञान असते, कल्पना असतात; परंतु कॅमेऱ्यासमोर बोलण्याचा आत्मविश्वास नसतो. काहींना शूटिंगसाठी वेळ मिळत नाही, तर काहींना एडिटिंगचे कौशल्य नसते. अशा वेळी ‘सिन्थेसिया’ एक पर्याय उपलब्ध करून देते. वापरकर्ता फक्त आपला संदेश लिहितो आणि एआय तो प्रभावी व्हिडिओच्या स्वरूपात सादर करते..भाषेच्या सीमा ओलांडताना‘सिन्थेसिया’ची प्रभावी क्षमता म्हणजे बहुभाषिक सादरीकरण. एकाच कंटेंटचे रूपांतर मराठी, हिंदी, इंग्रजी, स्पॅनिश, फ्रेंच अशा अनेक भाषांमध्ये करता येते. त्यामुळे स्थानिक माहिती जागतिक प्रेक्षकांपर्यंत आणि जागतिक माहिती स्थानिक भाषेत पोहोचवणे अधिक सोपे होत आहे..प्रत्येक तंत्रज्ञानासोबत जबाबदारीहीएआय व्हिडिओ जितके प्रभावी आहेत तितक्याच काही चिंता देखील व्यक्त केल्या जात आहेत. कारण तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करूनखोटे व्हिडिओ तयार केले जाऊ शकतातव्यक्तींची नक्कल केली जाऊ शकतेदिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जाऊ शकतेम्हणूनच एआयचा वापर करताना पारदर्शकता, नैतिकता आणि जबाबदारी या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या ठरणार आहेत..पुढचा काळ कसा असेल?कधीकाळी व्हिडिओ निर्मिती ही फक्त तज्ज्ञांची मक्तेदारी मानली जायची. आता ती सर्वसामान्यांच्या हातात येत आहे. जसा स्मार्टफोनने फोटोग्राफी लोकशाहीकृत केली, तसाच एआय व्हिडिओ निर्मितीचे लोकशाहीकरण करत आहे. तंत्रज्ञान वेगाने बदलत आहे. साधने बदलत आहेत. माध्यमे बदलत आहेत..एक गोष्ट मात्र बदललेली नाहीमाहिती एआय देऊ शकतो, व्हिडिओ एआय तयार करू शकतो; परंतु विश्वास, अनुभव आणि मानवी संवेदना यांची जागा कोणतेही तंत्रज्ञान घेऊ शकत नाही. म्हणूनच भविष्यात प्रभावी कंटेंट तोच असेल, ज्यामध्ये एआयची ताकद आणि माणुसकीचा स्पर्श यांचा सुंदर संगम असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.