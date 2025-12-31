स्थिर बुद्धी - शांत मन

डी. एस. कुलकर्णी (जीवनकौशल्य प्रशिक्षक)जरा हटकेअगदी अलीकडचा असा एक प्रसंग आठवला. एका छोट्या सहलीला निघालो होतो. गाडीत गप्पा, गाणी, हशा, अगदी हलकंफुलकं वातावरण. गावाच्या बाहेर गेल्यानंतर चढाचा रस्ता लागला. त्यावरून जात असताना अचानक मला ब्रेक दाबावा लागला. कारण डाव्या बाजूच्या रस्त्याच्या कडून एक छोटंसं, चिमणीएव्हढे भुऱ्या रंगाचे पाखरू जिवाच्या आकांताने पळत होतं. त्यामागे हिरव्या रंगाचा साप लागला होता. पाखराला उडता येत होतं, पंख होते, ताकद होती, परंतु भीतीने ते स्वतःच्याच पंखांचे अस्तित्व साफ विसरून गेलं होतं..रस्त्याच्या दुसऱ्या कडेला पोहोचताना तो साप अजूनही त्याच्या मागेच होता. अडचण संपेल असे वाटत असतानाच पुढे एक उतार होता. पाखरू क्षणभर हवेतच थबकलं आणि जणू एखादा साक्षात्कार झाला. त्या पाखराच्या अंतरात्म्याला जाणीव झाली, ‘‘अरेच्चा, आपल्याला पंख आहेत. आपण उडू शकतो.’’ पुढच्या क्षणी त्याने पंख पसरवले आणि तो पक्षी नभांगणात उडून गेला.कारण साधं होतं. भीती संपली की क्षमता जागी होते. मन शांत झालं की शक्ती प्रकटते. धैर्य निर्माण झालं की बुद्धी मार्ग दाखवते. धैर्य असले की बुद्धी स्थिर होते आणि बुद्धी स्थिर झाली की वाट अडवणारे साप, भीती, शंका, अडचणी मागे पडतात..आपणही अनेकदा त्या पाखरासारखे जगतो. कर्तृत्व, क्षमता, प्रतिभा आहे, परंतु भीती, शंका, अस्वस्थता, पराभवाची सावली यामुळे मन गोंधळते. निर्णय धूसर होतात. पंख असूनही उडायचे विसरतो. आणि आयुष्याच्या खडतर रस्त्यावर थबकतो.अशा वेळी शांत मनाची गरज असते. स्थिर बुद्धीची गरज असते. ‘मी उडू शकतो’ या जाणिवेची गरज असते. ती झाली की प्रत्येक चढाचा रस्ता अर्थपूर्ण होतो..मन शांत ठेवा, बुद्धी स्थिर ठेवा, क्षमतांवर विश्वास ठेवा आकाश तुमचंच आहे. हे सर्व योग्य त्या शिक्षणाने जमते. ऐन मोक्याच्या क्षणी, ते पाखरू अंगभूत असलेले उडण्याचे मूलभूत कौशल्य क्षणभर विसरते तसेच आपलेही होऊ शकते. लेखमाला लिहिताना सतत मन, चित्तवृत्ती, स्थिरता, स्वभावाचे विश्लेषण, आवड व त्यातून ठरवायच्या निवडी, विविध जीवनकौशल्ये, स्वतःमधील बलस्थाने, वेगळा(हटके) विचार, स्वतःच स्वतःच्या आड आपणच कसे येतो, धारणा, शिकणे, मनाची पाटीकोरी करणे पुन्हा नव्याने शिकणे, ‘५S’ ही मूलतः औद्योगिक उपयोगाची संकल्पना व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासासाठी कशी उपयोगी पडते, अशा अनेक बाबींचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न केला. वाचकांनी सतत सजग ठेवलेत. प्रतिक्रियांद्वारे पाठपुरावा केलात. त्याद्वारे वेगवेगळ्या संदर्भांद्वारे विविध विषयांवर लिहीत गेलो.माझी ही लेखमाला वाचकांच्या उपयोगी पडली असेल असा विश्वास व्यक्त करतो आणि तूर्तास थांबतो! (समाप्त).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.