विनायक द्रविड ; करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनरअनेक वेळा क्रियेला प्रतिक्रिया द्यावी लागते, परंतु प्रत्येक वेळी असे करणे योग्य ठरेलच असे नाही. समोरच्याने एखादी गोष्ट, एखादी कृती केली की, आपण लगेच त्याला उत्तर देणे हे अनेकदा चुकीचे ठरू शकते. विशेषतः कुटुंबात, समाजात, मैत्रीमध्ये, ऑफिसमध्ये असे अनेक प्रसंग येतात जेव्हा तुम्ही कोणत्याही प्रतिक्रिया न देता शांत बसणे हे फायद्याचे ठरते. कोणत्या कृतीला कधी आणि कसा प्रतिसाद द्यायचा हा निर्णय फार विचारपूर्वक घ्यावा लागतो. इथे तुमच्या परिपक्वतेची परीक्षा होते काही वेळेला प्रतिक्रिया ही ताबडतोब देणे योग्य ठरते, तर समोरच्यापर्यंत आपल्या भावना पोहोचतात. आपण न केल्यास लोक तुम्हाला गृहीत धरायला लागतात व तिथेच तुमचा स्वाभिमान संपतो. फक्त ही क्रिया योग्य पद्धतीने वापरायची असते, या उलट काही वेळा परिस्थिती अशी असते, की प्रतिसाद काही काळाने देणे उपयुक्त ठरते. हे सर्व निर्णय समोरचा व्यक्ती आणि परिस्थिती हे बघून घ्यावे लागतात..क्रिकेटमधील प्रतिक्रियासर्वसाधारणतः क्रिकेटमध्ये द्रुतगती गोलंदाज आणि फलंदाज यांच्यातील द्वंद्व अनेकदा बघायला मिळते. त्यामध्ये द्रुतगती गोलंदाजाचे मोठे अस्त्र म्हणजे उसळी घेणारे चेंडू टाकणे. त्याच्या या क्रियेला दिलेला योग्य प्रतिसाद म्हणजे ‘हूक किंवा पूल शॉट’ आणि यावर चौकार किंवा षटकार मारणे. म्हणजे योग्य प्रतिसाद, हे खरे असले तरी प्रत्येक वेळी फलंदाज या फटक्यावर धावा करेलच असे नाही त्यामुळे हे फटके कोणत्या चेंडूवर मारायचे सामन्याच्या कोणत्या स्तरावर मारायचे हे फार महत्त्वाचे असते. अनेकदा उसळी घेणारा चेंडू सोडून देणे म्हणजेच गोलंदाजाच्या क्रियेला कोणताच प्रतिसाद न देणे हा जास्त योग्य निर्णय ठरतो. सुनील गावसकर यांची यासाठी विशेष ख्याती होती, कोणत्या चेंडूला प्रतिक्रिया द्यायची आणि कोणत्या ला नाही याचा अचूक अंदाज त्यांना होता..कुटुंबातील संवादआपण प्रत्येक जण आपल्या कुटुंबातील सदस्यांशी रोज अनेक गोष्टी बोलत असतो. कधी या संवाद खूप चांगला व सकारात्मक असतो, तर कधी तो वादाच्या दिशेने जातो. समोरून येणाऱ्या प्रत्येक संवादाला प्रतिसाद दिलाच पाहिजे असे नक्कीच नाही. खरंतर अनेक वेळा आपण लगेच प्रतिक्रिया देणे टाळले पाहिजे, समोरच्या माणसाकडून येणारा संवाद आधी आपण पूर्णपणे समजून घेतला पाहिजे त्याची बाजू जाणून घ्या आणि मगच आपली प्रतिक्रिया द्या. कधीतरी प्रतिक्रिया थोड्यावेळाने किंवा दुसऱ्या दिवशी देणे सुद्धा योग्य ठरते. विषय, परिस्थिती आणि त्याचे अपेक्षित परिणाम (दोन्ही बाजूंवर) याचा चांगला अभ्यास करून कोणतीच प्रतिक्रिया न देणे हे सुद्धा योग्य ठरू शकते. समोरच्याचे विचार आपल्या मनात सामावून घेणे हे फार महत्त्वाची गोष्ट आहे म्हणूनच ‘सायलेन्स इस द बेस्ट रिस्पॉन्स’ हा अनेकवेळा योग्य उपाय ठरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.