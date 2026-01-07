बारावीनंतर करिअर मार्गदर्शन आणि योग्य निर्णय

प्रतीक्षा वाघ (प्राध्यापिका)करिअरमंत्रबारावीनंतर करिअर मार्गदर्शन हे विद्यार्थ्यांना योग्य शैक्षणिक व व्यावसायिक मार्ग निवडण्यासाठी महत्त्वाचे असते. उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर उपलब्ध असलेल्या विविध करिअर पर्यायांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो. योग्य मार्गदर्शनामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडी, क्षमता आणि भविष्यातील उद्दिष्टांच्या आधारे योग्य निर्णय घेण्यास मदत होते. चांगले करिअर निवडणे हा विद्यार्थ्याच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा निर्णय असतो. योग्य निवडीसाठी आत्मसमज, जागरूकता आणि योग्य नियोजन आवश्यक असते..आवडी ओळखाविद्यार्थ्यांनी ज्या विषयांमध्ये आणि उपक्रमांमध्ये रस आहे त्यावर आधारित करिअर निवडले पाहिजे. आवडीमुळे प्रेरणा मिळते आणि दीर्घकालीन यश साध्य होते.ताकद आणि कौशल्ये समजून घ्याविश्लेषणात्मक क्षमता, सर्जनशीलता, संवाद कौशल्य किंवा तांत्रिक कौशल्य यांसारख्या वैयक्तिक ताकद ओळखल्यास योग्य करिअर मार्ग निवडण्यास मदत होते..करिअर पर्यायांचा अभ्यास कराअभियांत्रिकी, वैद्यकीय, विज्ञान, वाणिज्य, कला, व्यवस्थापन, डिझाईन, माहिती तंत्रज्ञान तसेच कौशल्याधारित करिअर अशा विविध क्षेत्रांची माहिती विद्यार्थ्यांनी गोळा केली पाहिजे.आवश्यक अटी जाणून घ्याकरिअर निवडण्यापूर्वी पात्रता निकष, प्रवेश परीक्षा, अभ्यासक्रमाचा कालावधी आणि शैक्षणिक अपेक्षा समजून घेणे आवश्यक आहे..भविष्यातील संधींचा विचार कराचांगल्या करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी, नोकरीची स्थिरता आणि भविष्यातील रोजगार बाजारात उपयुक्तता असावी.तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घ्याकरिअर समुपदेशक, शिक्षक, पालक आणि व्यावसायिक व्यक्ती उपयुक्त मार्गदर्शन आणि प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित माहिती देऊ शकतात..दबाव टाळामित्रांचा दबाव किंवा सामाजिक अपेक्षांमुळे करिअर निवडणे टाळावे.उद्दिष्टे ठरवा आणि नियोजन करास्पष्ट अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे ठरवल्यास विद्यार्थी आपल्या निवडलेल्या करिअरमध्ये एकाग्र आणि आत्मविश्वासपूर्ण राहू शकतात.विद्यार्थ्याच्या आवडी, क्षमता, मूल्ये आणि भविष्यातील आकांक्षा यांच्याशी जुळणारे करिअर हेच उत्तम करिअर असते. विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय यशस्वी आणि समाधानकारक करिअरकडे नेतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.