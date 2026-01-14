सीईटी की जेईई?

प्रा. विजय नवले (करिअर मेंटॉर)भविष्यवेधबारावीनंतर अभियांत्रिकीला जायचे असल्यास अकरावी सायन्सच्या टप्प्यावर ‘सीईटी’ आणि ‘जेईई’संदर्भात नेमके काय करावे, हा प्रश्न विद्यार्थ्यांपुढे असतो. फक्त ‘सीईटी’ द्यावी की ‘जेईई’, की दोन्ही परीक्षा द्याव्यात? दोन्ही परीक्षांमधील विषय समान आहेत ते म्हणजे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथेमॅटिक्स. प्रत्येक विद्यार्थ्याने दोन्ही परीक्षा द्याव्यात की नाही हे मात्र विचारपूर्वक ठरवावे..बारावीनंतर अभियांत्रिकीसाठी आयआयटी/एनआयटी/आयआयआयटी आणि विद्यापीठ स्तरावरील अभियांत्रिकी महाविद्यालये आदी पर्याय आहेत. त्यासाठी मुख्यत्वे ‘जेईई’ आणि ‘एमएचटी-सीईटी’ या परीक्षा आहेत. ‘जेईई’चा पहिला टप्पा ‘जेईई’ मेन यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यास ‘जेईई’ ॲडवान्सडसाठी आपण पात्र ठरतो किंवा इथेच थांबल्यास एनआयटी (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी)मध्ये प्रवेश मिळू शकतो. जेईई ॲडवान्सडचा टप्पा यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यास आयआयटी (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी)मध्ये प्रवेशास आपण पात्र ठरतो. ‘एमएचटी-सीईटी’च्या गुणांवर आधारित महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळतो. इथे ‘जेईई’ मेनच्या गुणांचा देखील विचार होऊ शकतो..जेईई कुणी द्यावी?१. दहावीमध्ये किमान ८५-९० टक्क्यांच्या पुढे गुण२. फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथेमॅटिक्स हे विषय अत्यंत आवडीचे आणि जिव्हाळ्याचे.३. स्वयंप्रेरणेने अभ्यास करण्याची सवय४. अभ्यासाचा दररोजचा आठ, दहा तासांचा स्टॅमिना५. संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञानातील आव्हाने अशा कामांची महत्त्वाकांक्षा.निर्णय बाकी असलेलेजे विद्यार्थी दहावीच्या टप्प्यावर आहेत, त्यांनी या निकषांमध्ये बसत असाल तर ‘जेईई’ करा, अन्यथा ‘सीईटी.’जेईई करणारेआता जेईई करण्याचा निर्णय घेऊन तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वरील काही मुद्दे विसंगत वाटले तरीही यशाच्या दृष्टीने तयारी थांबवू नये. अभ्यासाचा आवाका अजून वाढवावा. सातत्यपूर्ण आणि नियोजनबद्ध प्रयत्नांतून अवघड परीक्षांमध्ये यश मिळू शकते..‘सीईटी’वर फोकस‘आयआयटी’चा हट्ट नाही, त्यांनी फक्त ‘सीईटी’वर फोकस करणे श्रेयस्कर ठरेल. ‘जेईई’ आणि ‘सीईटी’ दोन्ही अभ्यासात ज्या विद्यार्थ्यांची ओढाताण होणार आहे त्यांनी ‘जेईई’चा अट्टाहास करू नये. एकाच परीक्षेवर फोकस केल्याने ‘सीईटी’मध्ये उत्तम गुण मिळू शकतात. याद्वारे उत्तम ठिकाणी शिक्षण घेता येणे शक्य राहते. ‘जेईई’मध्ये कमी स्कोअर आणि ‘सीईटी’ही अवघड गेली असे व्हायला नको. विषय समान दिसले तरी परीक्षा पद्धतींमध्ये फरक आहे. ‘सीईटी’ तुलनेने सोपी जाऊ शकते. तिथे निगेटिव्ह मार्क्स नाहीत. सर्वसामान्य विद्यार्थी देखील चांगला अभ्यास करू लागल्यास ‘सीईटी’मध्ये चांगला स्कोअर करतो. ‘जेईई’चा अभ्यास केला की ‘सीईटी’चा आपोआप होतो, हे नेहमी खरे नसते असे अनेक विद्यार्थ्यांनी अनुभवले आहे..आशा आणि अपवादअपवादात्मक स्थितीत दहावीत कमी गुण असणारा विद्यार्थी सातत्यपूर्ण अभ्यासामुळे ‘जेईई’ उत्तीर्ण होऊ शकतो, हे मान्य आहे. मात्र तो अपवाद म्हणजे भरपूर अभ्यास आणि नियोजनबद्ध तयारी. ज्याला ते शक्य नाही आणि ताण न घेता आनंदाने अभ्यास करायचा आहे त्यांना फक्त ‘सीईटी’ उत्तम ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.