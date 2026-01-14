एज्युकेशन जॉब्स

सीईटी की जेईई?

अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी 'जेईई' आणि 'सीईटी' यांपैकी नेमकी कोणती परीक्षा निवडावी, या गोंधळात असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रा. विजय नवले यांनी वास्तववादी मार्गदर्शन केले आहे.
Choosing Between MHT-CET and JEE: A Strategic Guide for Students

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
प्रा. विजय नवले (करिअर मेंटॉर)

भविष्यवेध

बारावीनंतर अभियांत्रिकीला जायचे असल्यास अकरावी सायन्सच्या टप्प्यावर ‘सीईटी’ आणि ‘जेईई’संदर्भात नेमके काय करावे, हा प्रश्न विद्यार्थ्यांपुढे असतो. फक्त ‘सीईटी’ द्यावी की ‘जेईई’, की दोन्ही परीक्षा द्याव्यात? दोन्ही परीक्षांमधील विषय समान आहेत ते म्हणजे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथेमॅटिक्स. प्रत्येक विद्यार्थ्याने दोन्ही परीक्षा द्याव्यात की नाही हे मात्र विचारपूर्वक ठरवावे.

