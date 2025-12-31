करिअर प्रवासाचा आढावा

रीना भुतडा (करिअर समुपदेशक)नवी क्षितिजेगेल्या एका वर्षात ‘सकाळ’ वृत्तपत्राच्या माध्यमातून विद्यार्थी आणि पालकांसाठी करिअर मार्गदर्शनावर आधारित ‘नवी क्षितिजे’ या लेखमालेत लेख सादर करण्याची संधी मला मिळाली. हा प्रवास केवळ लेखनाचा नव्हता, तर विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील अत्यंत संवेदनशील टप्प्यावर योग्य दिशा देण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न होता. अभ्यास, परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया, करिअरचे निर्णय, होणाऱ्या सामान्य चुका आणि भविष्यातील संधी याबाबत स्पष्टता निर्माण करणे, हा या लेखमालिकेचा मुख्य उद्देश राहिला..सुरुवातलेखमालेची सुरुवात परीक्षा तणाव व्यवस्थापन, परीक्षेत प्रावीण्य मिळवण्यासाठीचे मार्ग आणि ऑलिम्पियाड परीक्षांची ओळख यापासून झाली. त्यानंतर दहावीच्या टप्प्यावर उभ्या राहणाऱ्या संभ्रमावर, सायन्स, कॉमर्स की आर्ट्स? या शाखांची निवड करताना येणाऱ्या अडचणींवर आणि योग्य बोर्ड कसे निवडावे? यावर सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. सायन्स तुमच्यासाठी योग्य आहे का? हा प्रश्न विचारत विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेचा आणि आवडीचा विचार करण्यावर विशेष भर देण्यात आला..इंजिनिअरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, लॉ, डिझाइन, हॉटेल मॅनेजमेंट, बीबीए, बीकॉम, इकॉनॉमिक्स, स्टॅटिस्टिक्स, सायकॉलॉजी, लिबरल आर्ट्, क्रीडा, बायोटेक्नॉलॉजी, फार्मसी, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि डेटा सायन्स अशा विविध क्षेत्रांमधील करिअर संधींचा सखोल आढावा या लेखांमधून घेतला. नीट, जेईई, एमएचटी-सीईटी, बिटसॅट, आयपीमॅट, सीयूईटी, एनडीए, तसेच जोसा व सीईटीसेल काउन्सिलिंग प्रक्रिया यांसारख्या प्रवेश प्रक्रियेची माहिती, पात्रता, प्रवेश प्रक्रियेतील टप्पे, आवश्यक कागदपत्रे, ऑप्शन फॉर्म भरताना घ्यायची काळजी आणि कॉलेज व ब्रँच निवडीचे निकष यावर मार्गदर्शन करण्यात आले..कौशल्य विकासावर भरआजच्या काळात केवळ पदवी पुरेशी नसून कौशल्य विकास तितकाच महत्त्वाचा आहे, हा विचार करिअर आणि स्किल डेव्हलपमेंट या विषयातून सातत्याने मांडण्यात आला. बी.होक सारखे कौशल्याधारित अभ्यासक्रम, ‘प्लॅन बी’चे महत्त्व, ड्रॉप इयर घ्यावा की नाही?, कोअर इंजिनिअरिंग ब्रँचेस, इंजिनिअरिंग व्यतिरिक्त बी.एस्सी.मधील करिअर संधी, तसेच बोर्ड परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांच्या काळातील ‘तणाव व्यवस्थापन’ यावरही मार्ग दाखविता आला..विद्यार्थी हाच केंद्रबिंदूया संपूर्ण लेखमालिकेचा केंद्रबिंदू एकच होता, प्रत्येक विद्यार्थी वेगळा आहे. त्याची आवड, क्षमता, कौशल्य आणि व्यक्तिमत्त्व समजून घेतल्याशिवाय योग्य करिअरचा निर्णय होऊ शकत नाही. म्हणूनच ॲप्टिट्यूड टेस्ट आणि करिअर काउन्सिलिंग आधारित मार्गदर्शनाचे महत्त्व वारंवार अधोरेखित करण्यात आले. दहावीपासून करिअरपर्यंतचा प्रवास हा एकदाच घेतला जाणारा निर्णय नसून, सतत आत्मपरीक्षण आणि योग्य मार्गदर्शनाची प्रक्रिया आहे, हे या स्पष्ट करण्यात आले..राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणराष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणव्यवस्थेत होणारे बदल, मल्टिडिसिप्लिनरी दृष्टिकोन, कौशल्याभिमुख शिक्षण, लवचिक अभ्यासक्रम आणि करिअर रेडीनेस यावरही वेळोवेळी या लेखमालेतून प्रकाश टाकण्यात आला. या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ गुणांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष उपयोगी ज्ञान आणि कौशल्यांवर आधारित करिअर घडवण्याची संधी मिळणार आहे..सांगताया संपूर्ण प्रवासासाठी ‘सकाळ’ वृत्तपत्राचे मनापासून आभार मानते. करिअरविषयी अनेक विषयांवर लेखमालिका सादर करण्याची संधी, राज्यभरातील वाचकांकडून मिळालेलं प्रेम, कौतुकाचे शब्द आणि सूचनांनी लेखनासाठी प्रोत्साहन मिळाले. पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी विश्वासार्ह, स्पष्ट आणि दिशादर्शक करिअर मार्गदर्शन देत राहणं ही माझी पुढील बांधिलकी राहीलच. अशा अर्थपूर्ण उपक्रमाचा भाग होता आलं, याबद्दल मी कृतज्ञ आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.