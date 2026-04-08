भविष्यवेध : सीए, सीएस की सीएमए?

प्रा. विजय नवले, करिअर मेंटॉरबारावीनंतर कॉमर्स शाखेतील विद्यार्थ्यांसमोर महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो, सीए (चार्टर्ड अकाउंटंट, सीएस (कंपनी सेक्रेटरी) की सीएमए (कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकाऊंटंट) करायचं? संधी सर्व ठिकाणी आहेत मात्र दिशा, अपेक्षित क्षमता आणि कामाचे स्वरूप वेगवेगळे आहे. .कार्यक्षेत्र'सीए' हे क्षेत्र मुख्यतः आर्थिक व्यवहार, अकाऊंटिंग, ऑडिट, टॅक्सेशन आणि फायनान्शिअल मॅनेजमेंट याभोवती फिरते. एखाद्या कंपनीची आर्थिक स्थिती योग्य ठेवणे, कर नियोजन करणे आणि ऑडिट करणे ही 'सीए'ची प्रमुख जबाबदारी असते.'सीएस' हे क्षेत्र कंपनीच्या कायदेशीर बाबी, कॉर्पोरेट गव्हर्नर्स आणि नियमांचे पालन यावर आधारित असते. कंपनीच्या बोर्ड मिटींग्ज, कायदेशीर कागदपत्रे, सरकारी नियमांचे पालन यांची जबाबदारी 'सीएस'वर असते.'सीएमए' हे क्षेत्र साधारणपणे कॉस्टिंग, बजेटिंग, खर्च नियंत्रण आणि निर्णय प्रक्रिया यासंदर्भात आहे. उद्योगातील खर्च कमी करून नफा वाढवण्यासाठी योग्य आर्थिक नियोजन करणे हे 'सीएमए'चे प्रमुख काम असते..अपेक्षित क्षमता व स्वभाव'सीए' बनण्यासाठी व्यक्ती शिस्तबद्ध, बारकाईने काम करणारी, आकडे, गणित आणि आर्थिक विश्लेषणाची आवड असलेली आणि संयमी असावी लागते. या कामात अचूकता आणि फोकस महत्त्वाचा असतो.'सीएस' होण्यासाठी व्यक्ती कायदा विषयातील ज्ञान असलेली, संवादकौशल्यात प्रबळ, आत्मविश्वासपूर्ण, निर्णयक्षम आणि लोकांशी उत्तम समन्वय साधणारी असावी लागते. 'सीएस'ला मुख्यतः व्यवस्थापन, डायरेक्टर्स आणि सरकारी यंत्रणांशी सतत संवाद साधावा लागतो.'सीएमए'साठी विश्लेषणात्मक विचार करणारी, लॉजिकल थिंकिंग असलेली, नियोजनक्षम आणि व्यवसायाची समज असलेली व्यक्ती असावी लागते. कारण खर्च नियंत्रण आणि निर्णय प्रक्रियेत अचूक विश्लेषण करणे हे 'सीएमए'चे प्रमुख काम असते..कोर्सचा प्रकार'सीए'मध्ये फाऊंडेशन, इंटरमिजिएट आणि फायनल असे तीन टप्पे असून, त्यासोबत आर्टिकलशिप प्रशिक्षण अनिवार्य असते. 'सीएस'मध्ये CSEET (एंट्रन्स), एक्झिक्युटिव्ह आणि प्रोफेशनल हे तीन टप्पे असून, त्यासोबत प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग असते. 'सीएमए'मध्ये फाऊंडेशन, इंटर आणि फायनल असे तीन टप्पे असून, त्यासोबत प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग करावे लागते.उत्पन्नउत्पन्नाच्या दृष्टीने 'सीए', 'सीएस' आणि 'सीएमए' या तिन्ही क्षेत्रांत सुरुवातीपासूनच चांगल्या पगाराच्या संधी उपलब्ध असतात आणि अनुभव वाढत गेल्यानंतर उत्पन्नाचा आवाका अत्यंत मोठा होतो. स्वतःची प्रॅक्टिस, कन्सल्टन्सी किंवा उच्च पदांवर काम करण्याच्या संधीमुळे या क्षेत्रात उत्पन्न मर्यादित राहत नाही..व्यवसायाचे स्वरूप'सीए' झाल्यानंतर स्वतःचे अकाउंटिंग फर्म, टॅक्स कन्सल्टन्सी, ऑडिट सर्व्हिसेस सुरू करता येतात, ज्यामध्ये क्लायंट बेस वाढत गेल्यास उत्पन्न झपाट्याने वाढते. 'सीएस' झाल्यानंतर कॉर्पोरेट कन्सल्टन्सी, कंपनी लॉ ॲडव्हायजरी, सेक्रेटेरिअल सर्व्हिसेस या स्वरूपात व्यवसाय करता येतो. मोठ्या कंपन्यांसोबत कॉर्पोरेट स्वरूपाचे काम असते. 'सीएमए' झाल्यानंतर कॉस्ट कन्सल्टन्सी, बजेटिंग आणि फायनान्शिअल प्लॅनिंग सर्व्हिसेस, इंडस्ट्रीमध्ये कॉस्ट कंट्रोल आणि स्ट्रॅटेजिक फायनान्स क्षेत्रात व्यवसाय किंवा सल्लागार म्हणून काम करता येते.शेवटी, 'सीए की सीएस की सीएमए?' हा प्रश्न आपल्या आवडी, क्षमता आणि व्यक्तिमत्वावर आधारित ठरवला पाहिजे.