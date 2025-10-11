एज्युकेशन जॉब्स

Career Tips : करिअरमध्ये यशस्वी व्हायचंय? आत्मविश्वास कमी होतोय? महिलांनी कामाच्या ठिकाणी करा या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी!

Women in career : कामाच्या ठिकाणी आत्मविश्वास कमी होणे, सूक्ष्म असमानता आणि लीडरशिप भूमिकेचा अभाव यांसारख्या महिलांच्या करिअरमधील आव्हानांवर मात करून यशस्वी होण्यासाठीचे प्रभावी उपाय आणि कानमंत्र.
Women in Career Tips

Women Career Tips

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

work-life balance : महिलांना करिअरच्या मार्गावर चालताना अडथळे येतात. अनोख्या आव्हानांशी सामना करावा लागतो. या समस्यांवर मात करून यशस्वी कसे व्हायचे हे बघू या.

Loading content, please wait...
lifestyle
Life
Career
Work culture
Balance
Woman
work from home

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com