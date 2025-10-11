Career Tips : करिअरमध्ये यशस्वी व्हायचंय? आत्मविश्वास कमी होतोय? महिलांनी कामाच्या ठिकाणी करा या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी!

work-life balance : महिलांना करिअरच्या मार्गावर चालताना अडथळे येतात. अनोख्या आव्हानांशी सामना करावा लागतो. या समस्यांवर मात करून यशस्वी कसे व्हायचे हे बघू या..आत्मविश्वास आणि स्वतःची किंमत समस्या : स्वतःच्या क्षमतेवर शंका. उपाय : यादी तयार करा: आपण कोणती कौशल्ये आणि यशे मिळवली आहेत त्याची यादी तयार करा. स्वतःला आठवण करून द्या, की आपण योग्य आहात. कौशल्ये वाढवत राहा : नवीन कोर्सेस, सर्टिफिकेशन्स घ्या. ज्ञान आत्मविश्वास निर्माण करते. .स्वतःशी सकारात्मक संवाद साधा : ‘मी हे करू शकते’, ‘मला यासाठी निवडले गेले आहे कारण माझ्यात क्षमता आहे’ अशा प्रकारचे आत्मसंभाषण करा. काम आणि वैयक्तिक जीवन यातील समतोल समस्या : घरगुती जबाबदाऱ्या, समाजाची अपेक्षा, आणि कामाचा ताण यामुळे समतोल राखणे कठीण जाते. .उपाय : सीमारेषा ठरवा : ऑफिसच्या वेळेनंतर ईमेल्स चेक करणे बंद करत असल्याचे स्पष्ट करा. कामाच्या वेळेत काम आणि घराच्या वेळेत घर, अशी स्पष्ट सीमारेखा ठरवा. ‘नाही’ म्हणायला शिका : जास्त जबाबदाऱ्या लादून घेण्यापेक्षा सभ्यपणे नकार देणे शिका. हे आपले वेळ आणि ऊर्जेचे व्यवस्थापन आहे. मदत मागा आणि द्या : घरातील कामांसाठी कुटुंबीयांची मदत घ्या. ऑफिसमध्येही सहकाऱ्यांकडून मदत मागण्यास कचरू नका..सूक्ष्म असमानता समस्या : कामाच्या ठिकाणी कमीपणा दिला जात असल्याची तक्रार. उपाय : पुरावे नोंदवा : आपले योगदान, कल्पना, आणि सूचना ईमेलद्वारे नोंदवून ठेवा. जेव्हा एखादी कल्पना दुसऱ्याचे नावाने मांडली जाते, तेव्हा सभ्यपणे मूळ ईमेलचा उल्लेख करा. स्पष्ट आणि ठाम संवाद : आपले मत मांडताना स्पष्ट आणि आत्मविश्वासातून बोला. आपल्याला माहीत आहे असे दाखवा. मेंटरशिप आणि नेटवर्किंग : कंपनीतील ज्येष्ठ मेंटर्स शोधा. त्यांचा अनुभव आणि मार्गदर्शन अमूल्य ठरू शकते. इतर व्यावसायिकांबरोबर नेटवर्क मजबूत करा..Premium|Education Career : सगळ्यात जास्त तरुण लोकसंख्या असूनही नोकऱ्या का मिळत नाहीत?.लीडरशिप भूमिकांसाठी संधीचा अभाव समस्या : महत्त्वाचे प्रकल्प, लीडरशिप पोझिशन्ससाठी तुमच्याकडे होणारे दुर्लक्ष. उपाय : इच्छा व्यक्त करा : आपल्या व्यवस्थापकाला स्पष्टपणे सांगा, की आपण पदोन्नती किंवा लीडरशिप भूमिकेसाठी इच्छुक आहात. जबाबदारी घ्या : नवीन प्रकल्प सुरू करण्याची पहिले पाऊल उचलण्यास तयार राहा. स्वतःच्या क्षेत्राबाहेरही जबाबदाऱ्या घेऊन आपली क्षमता दाखवा. रोल मॉडेल शोधा : आपल्या क्षेत्रातल्या यशस्वी महिला लीडर्सचा अभ्यास करा. त्यांच्याकडून प्रेरणा घ्या..उद्योगातील आर्थिक समस्या समस्या : निधी मिळवण्यात अडचण, विश्वासाचा अभाव, मार्गदर्शनाचा अभाव. उपाय : स्टार्ट-अप स्पर्धा आणि सरकारी योजना : अशा स्पर्धांमध्ये भाग घ्या. महिला उद्योजकांसाठी असलेल्या सरकारी सब्सिडी आणि योजनांचा शोध घ्या. मेंटरशिप प्रोग्राम जॉइन करा : उद्योजकता-केंद्रित संस्थांमध्ये सहभागी व्हा. मजबूत बिझनेस प्लॅन : एक सखोल आणि डेटावर आधारित बिझनेस प्लॅन तयार करा. .तुमच्या उत्पादन/सेवेबद्दल आणि बाजाराबद्दल स्पष्टता असणे गुंतवणूकदारांना पटवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. या गोष्टी कायम लक्षात ठेवा आपली समस्या एकट्याने सोसू नका : बोला. आपल्या विश्वासू सहकाऱ्या, व्यवस्थापक, कुटुंबीय किंवा मेंटरशी समस्यांबद्दल चर्चा करा. आरोग्य प्रथम : मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याची काळजी घ्या. तणाव कमी करण्यासाठी ध्यान, व्यायाम किंवा छंद जोपासा. शिकत राहा : आपल्या उद्योगातील नवीन तंत्रज्ञान आणि ट्रेंडशी अद्ययावत राहा. हे आपल्या मूल्य वाढवते..Career Growth : करिअरमध्ये यशस्वी व्हायचंय? योग्य पूरक अभ्यासक्रम निवडण्यासाठी या टिप्स वापरा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.