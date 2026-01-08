एज्युकेशन जॉब्स

Career Options After Degree: डिग्री मिळाली… आता पुढे नेमकं काय? पाहा करिअरचे पर्याय

Best Career Paths for Fresh Graduates: डिग्री पूर्ण केल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांच्या मनात एकच प्रश्न येतो. आता पुढे नेमकं काय करायचं? यासाठी योग्य माहिती आणि नियोजनाच्या आधारे आपल्या आवडी- क्षमता ओळखून योग्य करिअरची दिशा ठरवणं आज अधिक महत्त्वाचं ठरत आहे
Best Career Paths for Fresh Graduates

Best Career Paths for Fresh Graduates

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Future Career After Graduation: पदवी पूर्ण झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे आता पुढे काय? बहुतेक वेळा १० वी- १२वी नंतर अनेक करिअरच्या संदर्भात भरपूर मार्गदशन मिळते, मात्र पदवीनंतर उपलब्ध असलेल्या संधींबाबत पुरेशी माहिती अनेकांना नसते. प्रत्यक्षात पाहिले तर पदवीनंतर करिअर घडवण्यासाठी असंख्य मार्ग खुले होतात.

Loading content, please wait...
student
jobs
job
Career options
Career
Job Opportunity
Career Opportunity
12 exam
12 th board exam
Job Portal
Job News
Students Organization
10 and 12 th students
Career Opportunities in Finance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com