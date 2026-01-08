Career Options After Degree: डिग्री मिळाली… आता पुढे नेमकं काय? पाहा करिअरचे पर्याय

Future Career After Graduation: पदवी पूर्ण झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे आता पुढे काय? बहुतेक वेळा १० वी- १२वी नंतर अनेक करिअरच्या संदर्भात भरपूर मार्गदशन मिळते, मात्र पदवीनंतर उपलब्ध असलेल्या संधींबाबत पुरेशी माहिती अनेकांना नसते. प्रत्यक्षात पाहिले तर पदवीनंतर करिअर घडवण्यासाठी असंख्य मार्ग खुले होतात. .स्पर्धा परीक्षा म्हटले की बहुतांश विद्यार्थ्यांना यूपीएससी किंवा एमपीएससी एवढेच पर्याय माहिती असतात. परंतु याशिवाय बँकिंग, विमा क्षेत्र, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC), केंद्रीय पोलीस दल, इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिसेस, इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस, कंबाइन्ड मेडिकल सर्व्हिसेस अशा अनेक महत्वाच्या परीक्षा उपलब्ध आहे. संरक्षण दलात अधिकारी होण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी CDS, AFCAT यांसारख्या परीक्षा महत्त्वाच्या ठरतात.व्यवस्थापन क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एमबीए हा लोकप्रिय पर्याय आहे. यासाठी CAT, CMAT, SNAP, XAT, MAH-MBA CET अशा विविध प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात. अभियांत्रिकी पदवीधारक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी गेट (GATE) परीक्षा देता येते, तर विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी IIT किंवा IISc मध्ये JAM ही परीक्षा असते..Mussoorie Tourism: लाँग वीकेंड प्लॅन? 24 ते 26 जानेवारीला मसूरीच्या 5 Must-Visit ठिकाणांना भेट द्या!.सामाजिक संशोधन, समाजकार्य, पत्रकारिता, कायदा अशा क्षेत्रांत रस असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीही पदवीनंतर अनेक अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. MSW (मास्टर ऑफ सोशल वर्क) तीन वर्षांचा कायद्याचा अभ्यासक्रम, पत्रकारितेतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम हे त्यातील काही महत्त्वाचे पर्याय आहेत.होम सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स, सायन्स,अशा कोणत्याही शाखेतून पदवी पूर्ण केल्यानंतर बहुतांश विद्यार्थी मास्टर्स डिग्री करण्याचा विचार करतात. देशभरातील विविध विद्यापीठे व संस्थांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रम उपलब्ध असले तरी प्रत्येक ठिकाणी स्वतंत्र अर्ज व प्रवेश परीक्षा देणे विद्यार्थ्यांसाठी कठीण ठरते..ही अडचण दूर करण्यासाठी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) मार्फत CUET-PG (राष्ट्रीय सीईटी – पदव्युत्तर) ही एकसमान प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेतील गुणांच्या आधारे देशातील ४० केंद्रीय विद्यापीठे, ३१ राज्य विद्यापीठे, २० शासकीय अनुदानित संस्था तसेच सुमारे ७५ डीम्ड व खासगी विद्यापीठांमध्ये मास्टर्स डिग्रीसाठी प्रवेश मिळतो. यामध्ये बनारस हिंदू विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यांसारख्या नामांकित संस्थांचा समावेश आहे.CUET-PG साठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असून ती १४ जानेवारी २०२६ पर्यंत करता येईल. प्रवेशपत्र मार्च २०२६ मध्ये उपलब्ध होईल आणि परीक्षेनंतर उत्तरपत्रिका (Answer Key) NTA च्या संकेतस्थळा https://exams.nta.nic.in/cuet-pg वर प्रसिद्ध केली जाईल..Siddheshwar Yatra 2026: यंदा सिद्धरामेश्वरांचा अक्षता सोहळा 13 की 14 जानेवारी? जाणून घ्या मुख्य पूजा विधी.फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजीसारख्या मूलभूत विज्ञान शाखांपासून ते डेटा सायन्स, कृषी, फूड टेक्नॉलॉजी, फॉरेन्सिक सायन्स, मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, होम सायन्स, लायब्ररी सायन्सपर्यंत तसेच इंग्रजी-हिंदी भाषाविषयक अभ्यासक्रम, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, कॉमर्स, MBA, सोशल वर्क, मास कम्युनिकेशन अशा विविध विषयांमध्ये CUET-PG द्वारे प्रवेशाची संधी उपलब्ध आहे.ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांपासून ते शहरी विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्वाना सामान संधी देणारी ही राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षा पदवीनंतरच्या शिक्षणासाठी अत्यंत महत्वाची ठरत आहे. योग्य नियोजन, अभ्यास आणि माहितीच्या आधारे विद्यार्थी आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल भवितव्य घडवू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.