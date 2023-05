मुंबई : तुम्हाला अभ्यासासाठी असे पर्याय निवडायचे असतील, ज्यामुळे तुम्हाला चांगली नोकरी तर मिळेलच, शिवाय तुमचे भविष्यही सुरक्षित होईल, तर तुम्ही हे पर्याय पाहू शकता. हे असे काही करिअर पर्याय आहेत ज्यांना अजूनही मागणी आहे आणि आगामी काळात ही मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अशा करिअर पर्यायांबद्दल जाणून घ्या जे तुम्हाला चांगली पगाराची नोकरी आणि नोकरीची सुरक्षा दोन्ही देऊ शकतात. (career options which will have high demand in future )

BI विश्लेषक

यांना व्यवसाय विश्लेषक म्हणतात. आजकाल जवळपास प्रत्येक कंपनीत त्यांची अपॉइंटमेंट असते. विविध विभागांमध्ये त्यांची कामगिरी कशी आहे आणि त्यात सुधारणा कशा करता येतील हे पाहणे हे त्यांचे काम असते. ते संशोधन आणि विश्लेषण करतात आणि व्यावसायिक समस्यांचे निराकरण करतात.

माहिती सुरक्षा विश्लेषक

त्यांना आजच्या काळात खूप मागणी आहे आणि ही मागणी आणखी वाढेल कारण तंत्रज्ञानाशिवाय कोणतेही काम होत नाही आणि त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्यांच्यावरच असते. माहिती सुरक्षा विश्लेषकाचे काम सायबर हल्ले आणि डेटा चोरी किंवा डेटा लीक होण्यापासून संस्थेचे संगणक नेटवर्क, सिस्टम आणि डेटाबेसचे संरक्षण करणे आहे.

सस्टेनेबलिटी स्पेशलिस्ट

यांचे कार्य इतर देशांमध्ये अधिक प्रचलित आहे परंतु हळूहळू ते सर्वत्र पाय पसरत आहेत. स्थिरता तज्ञ हे सुनिश्चित करतात की त्यांची संस्था राष्ट्रीय, प्रांतीय आणि स्थानिक पर्यावरणीय नियमांचे पालन करते. संस्थेची समाजाप्रती असलेली आर्थिक व सामाजिक जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडली पाहिजे.

डेटा अॅनालिस्ट आणि साइन्टिस्ट

डेटा विश्लेषक आणि डेटा सायंटिस्ट या दोन प्रकारच्या नोकऱ्या एकमेकांना पूरक आहेत. डेटा विश्लेषक संस्थेच्या डेटाचे विश्लेषण करतो आणि डेटा सायंटिस्ट नवीन मार्ग शोधतो ज्याद्वारे विश्लेषक डेटा वापरू शकतो. ज्यांना संख्या, सांख्यिकी आणि संगणक प्रोग्रामिंग इत्यादी विषयात रस आहे त्यांच्यासाठी हे करिअर आहे.