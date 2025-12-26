एज्युकेशन जॉब्स

Dream Job Loss: अपयश नाही, नवी संधी! स्वप्नातील नोकरी गेल्यावर नव्याने सुरुवात कशी कराल? 'या' टिप्स फॉलो करा

Career Recovery Tips: तुमच्या स्वप्नातील नोकरी अचानक हातातून गेली, तर कोणालाही आत्मविश्वास कमी झाल्यासारखा वाटू शकतं. पण आयुष्य हितच थांबत नाही. जर तुम्ही पुन्हा नव्याने सुरुवात करण्याचा विचार करत असाल, तर या टिप्स तुम्हाला नक्की मदत करतील
Career Recovery Tips

Career Recovery Tips

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Career Recovery Tips: अचानक स्वप्नातील नोकरी गेल्याचा अनुभव कोणालाही अस्वस्थ करू शकतो. जीवनाची दिशा विस्कळीत होते. आत्मविश्वास डळमळीत होतो आणि पुढे काय करायचे याबद्दल भीती निर्माण होते. अनेक लोक त्यांच्या वासनेच्या आधारे स्वतःची ओळख निर्माण करतात.

Loading content, please wait...
jobs
job
Career options
Career
Job Opportunity
Career Opportunity
Government Jobs
Dream
Job Portal
Goverment Job
Job News
New Job
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com