Career Tips : करिअरमधील अडचणींवर मात करायचे? यशस्वी होण्यासाठी हे नियम लक्षात ठेवा!

Career Resilience Essential Tips: करिअरच्या प्रवासात अडचणी, अन्याय आणि प्रतिकूल परिस्थिती येतातच. त्या स्वीकारून त्यावर मात कशी करावी याविषयी काही कानमंत्र बघूया..देऊ नका. ￼ स्वतःबाबत करुणाभाव ठेवा : स्वतःलाच 'मीच अयशस्वी झाले' असे म्हणणे बंद करा. स्ट्रॅटेजिक पॅरिवर्तन करा ￼ लढाईची निवड : प्रत्येक छोट्या-मोठ्या गोष्टीसाठी लढाई देणे शक्य नसते आणि शहाणपणाचेही नाही. तुमची ऊर्जा कोणत्या लढाईसाठी महत्त्वाची आहे ते ठरवा. ￼ हुशारीने कामे करून घ्या : कधी कधी थेट संघर्ष करण्यापेक्षा तुमचे काम अशा पातळीवर.भावनिक लवचिकता विकसित करा स्वतःच्या मूल्यांवर विश्वास : नकार, टीका किंवा अपयश हे तुमच्या क्षमतेवर झालेला हल्ला नसून, एका विशिष्ट परिस्थितीचा परिणाम आहे हे समजून घ्या. स्वतःच्या मूल्यावर विश्वास ठेवा. भावनांचे व्यवस्थापन करा : निराशा, राग, दुःख या भावना येणे स्वाभाविक आहे; पण त्यांना तुमच्या निर्णयावर स्वार होऊ.करून दाखवा की टीका करणाऱ्यांचे तोंड बंद व्हावे. तुमच्या कामातूनच उत्तर द्या. ￼ प्रतिकूलतेतून शिकणे : प्रत्येक अडचण ही एक शिक्षणाची संधी आहे. ती तुम्हाला सध्याच्या नोकरीत राहायचे की नवी संधी शोधायची हे ठरवण्यास मदत करू शकते. नेटवर्क मजबूत करा ￼ मेंटॉर शोधा : तुमच्यापेक्षा अनुभवी लोकांचे मार्गदर्शन घ्या. त्यांचा सल्ला मौल्यवान ठरतो. .￼ सहकारी आणि मित्र : सकारात्मक विचारांच्या सहकाऱ्यांशी आणि मित्र-मैत्रिणींशी संपर्कात रहा. दस्तावेजीकरण आणि व्यावसायिकता जेव्हा प्रतिकूलता व्यक्तिनिष्ठ किंवा गैरव्यावहारिक स्वरूपाची असते. ￼ सर्व काही लिहून ठेवा : कोणतीही प्रतिकूल घटना घडल्यास तिच्या तारखा, वेळ, साक्षीदार आणि इतर तपशील नेहमीच नोंदवून ठेवा. हे दस्तावेज भविष्यात अमूल्य ठरू शकतात. ￼ व्यावसायिकता राखा : तुमची व्यावसायिकता.डगमगू देऊ नका. भावनिक प्रतिक्रिया देण्याऐवजी, तथ्यांवर आणि तर्कावर बोला. आत्मविश्वासाचे दर्शन ￼ आत्म-प्रशंसा करा : तुमचे यश, कौशल्य लपवू नका. तुमच्या योगदानाचे श्रेय नक्की घ्या. ￼ 'नाही' म्हणायला शिका : सीमा ठरवणे आणि 'नाही' म्हणणे हे आत्मविश्वासाचे लक्षण आहे. .AI Career: AI मध्ये करिअर करायचंय? ऑस्ट्रेलियातील टॉप युनिव्हर्सिटीजची यादी येथे पहा!.दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवा ￼ तुमचे लक्ष्य स्पष्ट करा : तुमचे अंतिम 'करिअर उद्दिष्ट' काय आहे? सध्या तुम्ही ज्या परिस्थितीत आहात, ती त्या उद्दिष्टाच्या दिशेने जात आहे का? नसल्यास, बदलाचा विचार करा. संधी शोधत राहा : तुमच्या सध्याच्या कामाच्या ठिकाणी काय चालले आहे, यावरच तुमचे संपूर्ण स्थैर्य अवलंबून ठेवू नका. .नेहमीच बाजारातील संधींबाबत माहिती ठेवा. ￼ शक्तिस्थान शोधा : तुमच्या आवडीचे काम, उद्योग, कंपनी किंवा टीम कोणती आहे? जेथे तुमचे कौशल्य आणि व्यक्तिमत्त्व योग्य रीतीने दखल घेतले जाईल अशा जागेचा शोध घ्या.