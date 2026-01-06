यशस्वी करिअर आणि संपन्न व्यक्तिमत्त्व

एज्युकेशन जॉब्स

केवळ मोठी पदवी म्हणजे यश नव्हे, तर आव्हानांना सामोरे जाणारे कणखर व्यक्तिमत्त्व घडवणे म्हणजे खरे करिअर; डॉ. विद्याधर बापट यांनी मांडले यशाचे सोपान.
Defining Success: Beyond Degrees and Financial Wealth

डॉ. विद्याधर बापट, मानस तज्ज्ञ

मानसवेध

यशस्वी करिअर झालं असं आपल्याला केव्हा म्हणता येईल तर झेपेल, रुचेल अशा व्यावसायिक पदवीची, करिअरची निवड आणि त्याचबरोबर महत्त्वाचं म्हणजे व्यक्तिमत्त्व विकास. तो योग्य न झाल्यास कुठल्याही विद्यापीठाची कितीही मोठी पदवी मिळाली तरी समृद्ध आयुष्य जगायला ती अपुरीच पडते. मुळात करिअर करायचं कशासाठी, तर बुद्धिमत्तेला, स्वत:तल्या क्षमतांना न्याय देण्यासाठी. पैसा, प्रतिष्ठा ही उद्दिष्ट ओघानं येतात. लहानपणापासून विकासाची सुरवात होते.

