करिअर वेध : जगा वर्तमानात

विनायक द्रविड, करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनरमनुष्य स्वभाव विचित्र असतो. अनेकदा आपल्या हातून आनंदाचे क्षण सुटून जातात तसेच कारण नसताना नैराश्य ओढवून घेतले जाते. आपल्या आयुष्यात आनंद व समाधानाने जीवन जगणे महत्त्वाची गोष्ट आहे. माणूस यापासून दूर होत चालला आहे. एक गोष्ट खरी आहे सध्या अनेक कारणांनी प्रत्येक माणूस खूप चिंतेत असतो, त्याला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते, अनेक प्रकारचे ताणतणाव सहन करावे लागत आहेत. त्यामुळे सुखाचे, आनंदाचे आणि समाधानाचे क्षण आणि प्रसंग कमी झाले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे आजच्या घडीला माणसाला आनंद शोधावा लागतो आहे, या सगळ्यांचे एक प्रमुख कारण ‘आपण वर्तमानात जगायला शिकले पाहिजे.’ माणसाने भूतकाळात जास्त न रमता वर्तमानात जगायला शिकले पाहिजे आणि त्याचवेळी भविष्याचे चांगले नियोजन केले पाहिजे. आयुष्याकडे बघताना अनेकदा लोक भूतकाळातील अपयश काही अप्रिय घटनांचे ओझे मनात खूप काळ धरून ठेवतात व त्यामुळे वर्तमानातील आनंदाचा उपभोग घेता येत नाही. त्यामुळे आपल्या कुटुंबाचेही आनंदाचे वातावरण राहत नाही. वर्तमानात जगण्याची कला आत्मसात करणे हे आजच्या जगात खूप महत्त्वाचे बनले आहे..खेळातील वर्तमानखेळातील करिअर हे कधीच एका दिशेने व सुरळीत चालत नाही. यश-अपयश, तुमची कामगिरीवर खाली-वर राहणे, खेळातील बॅड पॅच, तुमची तंदुरुस्ती अशा अनेक कारणांनी करिअरमध्ये अनेक आव्हाने येत असतात. खेळ कोणताही असो त्यामध्ये परफॉर्मन्सचे सातत्य टिकविणे हे अवघड असते. क्रिकेटसारख्या खेळांमध्ये जिथे तुम्हाला एक चूक केली की, दुसरी संधीच मिळत नाही तिथे ही गोष्ट अजूनच त्रासदायक ठरते. सर व्हिवियन रिचर्ड्सपासून सचिन तेंडुलकरपर्यंत सर्वांना या अपयशातून जावे लागले आहे. खरंतर अपयश हा खेळाचा एक ‘अविभाज्य घटक’ आहे. तुम्ही अपयशाच्या मानसिकतेत अडकून पडल्यास लय परत सापडायला खूपच त्रास होतो. भूतकाळातील अपयशात अडकून न राहता सकारात्मक दृष्टिकोन मार्गक्रमण केल्यास तुम्हाला परत यशाची गोडी चाखता येते. या मानसिकतेचे सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे महेंद्रसिंग धोनी. एका मुलाखतीत त्याने यशाचे मोठे श्रेय ‘वर्तमानात जगणे’ याला दिले आहे. कॅप्टन कूल नावाने सारे जग ज्याला ओळखते तो कधीच भूतकाळात अडकला नाही व कायम ‘एका वेळी एक बॉल’, ‘एकावेळी एक ओव्हर’ व ‘एका वेळी एक सेशन’ या तत्त्वानुसार सर्वोच्च स्तरावर यश मिळविले. आपण वर्तमानावर फोकस ठेवायला पाहिजे, त्याचबरोबर भविष्याची चिंता करायची नाही. अन्यथा फोकस व कामगिरी दोन्हींवर वाईट परिणाम होईल..आयुष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनआयुष्याकडे कोणत्या दृष्टिकोनाने बघतो त्याप्रमाणे गोष्टी घडत असतात. आपली मानसिकता कशी आहे, यावर आपले सुख, दुःख, आनंद समाधान, अवलंबून असते. अनेकदा असे दिसते की, शिक्षण, नोकरी-व्यवसाय, खेळातील अपयश, कौटुंबिक परिस्थिती, नातेसंबंध यामुळे माणसाला नैराश्य येते. ते मनातून आणि हृदयातून काढता येत नाही. त्यामुळे अनेकदा सुखाचे क्षण हातातून निसटून जातात. म्हणून वर्तमानात जगणे महत्त्वाचे आहे.भूतकाळातील घटनांचा किती त्रास करून घ्यावा व त्यामुळे आपला वर्तमान व भविष्य यावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. अशी मानसिकता नक्कीच विकसित करता येते त्यासाठी मनाचा निग्रह व नव्याने एखाद्या क्षेत्रात यश मिळविणे ही योग्य दिशा ठरेल. भविष्याचे चांगले नियोजन केल्यास वर्तमानही नक्कीच चांगला असेल, असे असले तरी आयुष्यात अनेक गोष्टी अनपेक्षित घडतात व त्याचा योग्य प्रकारे सामना करणे हेच खरे आयुष्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.