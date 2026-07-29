करिअर वेध : संयम : मनावरील ताबा

विनायक द्रविड, करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनरमाणसाला आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी, चांगले व्यक्तिमत्त्व टिकवण्यासाठी, समाजात स्थान मिळवण्यासाठी, सगळ्यात महत्त्वाचा घटक हा संयम आहे. तुमचा मनावरील ताबा आणि संयम हे दोन गुण तुमच्या व्यक्तिमत्त्वात अग्रभागी असावेत. आपण योग्य वेळेपर्यंत संयम ठेवणे महत्त्वाचे असते, परंतु योग्य वेळी संयम सोडणे यात देखील काही गैर नाही. संयम सुटणे हा मनुष्य स्वभाव आहे, परंतु संयम सुटल्यावर आपण कसे वागतो, काय करतो, कसे बोलतो, निर्णय कसे घेतो हे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक माणसाची सहनशीलता वेगळी असते व त्याप्रमाणे त्याचा संयम टिकतो किंवा संपतो. योग्य वेळेपर्यंत संयम टिकवणे ही गोष्ट खूप अवघड आणि महत्त्वाची आहे..खेळातील संयमसंयमाचे महत्त्व व्यक्तिमत्त्वात आहे त्यापेक्षा कदाचित जास्त क्रीडा क्षेत्रात आहे. क्रिकेटमध्ये संयमाचा महामेरू म्हणून राहूल द्रविड यांचे नाव घ्यावे लागेल. कसोटी क्रिकेटमध्ये त्यांनी ३१,२५८ चेंडूंचा सामना केला असून तो जागतिक विक्रम आहे. एवढ्या संयमाने फलंदाजी करून भारतासाठी अनेक कसोटी सामने त्यांनी जिंकून दिले आहेत. कसोटी क्रिकेटमध्ये तुम्हाला सहजासहजी लूज बॉल्स मिळत नाहीत, तुम्हाला खूप संयम ठेवून त्या लूज बॉलची वाट पाहवी लागते व संधी मिळताच त्याचा पूर्ण फायदा उठवावा लागतो. एकदा द्रविडने ऑस्ट्रेलियामध्ये ९१ चेंडू खेळून काढले, परंतु एकही धाव करण्याची संधी मिळाली नाही. तुमच्या संयमाची ही खरी परीक्षा आहे..कुटुंबातील संयमकुटुंबातील वडीलधाऱ्या लोकांनी योग्य संयम दाखविणे आवश्यकच आहे. कौटुंबिक पातळीवर संयम हा विषय कळीचा मुद्दा ठरतो. कारण एकीकडे तुम्हाला पाल्यांना शिस्त लावायची असते त्यामुळे थोडे कडक धोरण घ्यावे लागते. या प्रक्रियेमध्ये तुमचा संयम लवकर सुटण्याची खूप शक्यता असते. तुम्ही संयम जास्त ठेवला तर परिस्थिती हाताबाहेर राहण्याचा धोका असतो. त्यामुळे खरंतर कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तींना हा समतोल साधने हे मोठे आव्हान आहे. परंतु समतोल साधणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. सध्याच्या परिस्थितीत शिस्त व संस्कार याचा अभाव पदोपदी जाणवतो. त्यामुळे कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तींनी संयमाचा समतोल साधून पाल्यांना चांगले वळण लावणे आवश्यक बाब आहे. हे करत असताना कुटुंबावरील, मुलांवरील प्रेम व आपुलकी कमी होणार नाही याची काळजी पालकांनी घेणे योग्य ठरेल..समाजातील संयमसध्या समाजात विचित्र परिस्थिती अनुभवास येत आहे. ‘माझ्या गाडीला तो ओव्हरटेक करून गेला’, ‘त्याने मला साइड दिली नाही’, ‘तो माझ्याशी वरच्या स्वरात बोलला’ अशा शुल्लक कारणांमुळे लोक शिवीगाळ, हाणामारी, प्रसंगी जीवघेणे हल्ले करतात. ही अत्यंत दुर्दैवी परिस्थिती आहे. इथं संयम, सामंजस्य व संस्कार या सगळ्यांचाच अभाव दिसतो. या लोकांचा संयम एवढा कमी का झालाय हा अभ्यासाचा विषय आहे. मुलांनी व पालकांनी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. संयमाची पातळी वाढल्यास अशा गोष्टी समाजात कमी घडताना दिसतील.संयम आणि धीर ही परिपक्व माणसाची लक्षणे आहेत. आपण प्रयत्नपूर्वक संयम वाढवू शकतो, फक्त आपला दृष्टिकोन तसा असावा लागतो. एक विचार असा आहे की, काही परिस्थितीमध्ये संयम ठेवणे योग्य ठरत नाही. संयम कोणत्या मर्यादेपर्यंत ठेवायचा व कधी सोडायचा हा विवेकाने घ्यायचा निर्णय आहे. त्यासाठी तुमच्या व्यक्तिमत्त्वातील परिपक्वतेची परीक्षा लागते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.