CBSE Admit Card 2026: सीबीएसई बोर्डाच्या दहावी–बारावी परीक्षांचे हॉल तिकिटे उपलब्ध; डाउनलोड कसे व कुठून करायचे? जाणून घ्या

How To Download CBSE 10th and 12th Admit Card: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने २०२६ मध्ये होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या बोर्ड परीक्षांसाठी खासगी उमेदवारांच्या हॉल तिकिटांची अधिकृत वेबसाइट cbse.gov.in वर उपलब्ध करून दिली आहे..नियमित विद्यार्थ्यांसाठी सीबीएसई प्रवेशपत्रे त्यांच्या संबंधित शाळांमधून वितरित केली जातील, विशेष उमेदवारांना फक्त प्रवेशपत्रे ऑनलाइन डाउनलोड करावी लागतील. बोर्डाने ३० डिसेंबर २०२५ पूर्वी सुधारित परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केले असते. चला तर जाणून घेऊया परीक्षा कधी पासून सुरु होणार आहे..सीबीएसई दहावीची लेखी परीक्षा १७ फेब्रुवारी ते ११ मार्च २०२६ दरम्यान होईल. बारावीची परीक्षा १७ फेब्रुवारी ते १० एप्रिल २०२६ दरम्यान होईल. तसेच, परीक्षा हॉल तिकीट बंधनकारक आहे. हॉल तिकिटशिवाय कोणत्याही विद्यार्थ्याला परीक्षा केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही. अशी स्पष्ट माहिती मंडळाने दिली आहे.हॉल तिकीटात कोणती माहिती असेल?सीबीएसई २०२६ च्या प्रवेशपत्रात विद्यार्थ्यांचे नाव, रोल नंबर, परीक्षेची तारीख आणि विषयवार, परीक्षेची वेळ, केंद्राचा पत्ता आणि परीक्षेशी संबंधित महत्त्वाची माहिती नमूद असेल. विद्यार्थ्यांनी प्रवेशपत्रावर दिलेली सर्व माहिती काळजीपूर्वक पडताळली जाईल. जर काही चूक आढळली तर ताबडतोब सीबीएसईशी संपर्क साधा..प्रात्यक्षिक परीक्षांचे वेळापत्रकसीबीएसई संलग्न शाळांसाठी प्रात्यक्षिक परीक्षा १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झाल्या आहेत. बारावीच्या विशेष उमेदवारांसाठी प्रात्यक्षिक परीक्षा फेब्रुवारी ते मार्च २०२६ दरम्यान घेतली जाईल..हॉल तिकीट कसे डाउनलोड करावे?प्रथम cbse.gov.in किंवा अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या"CBSE प्रवेशपत्र खाजगी उमेदवारांसाठी २०२६" किंवा लिंकवर क्लिक करा.अर्ज क्रमांक, मागील रोल नंबर किंवा उमेदवाराचे नाव किंवा कोणताही पर्यायी पर्याय निवडा.आवश्यक माहिती भरा आणि 'पुढे जा' वर क्लिक करा.प्रवेशपत्र पाहिल्यानंतर, ते डाउनलोड करा आणि प्रिंट करा..