CBSE Admit Card 2026: सीबीएसई बोर्डाच्या दहावी–बारावी परीक्षांचे हॉल तिकिटे उपलब्ध; डाउनलोड कसे व कुठून करायचे? जाणून घ्या

CBSE 10th and 12th Hall Ticket Released: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने २०२६ मध्ये होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या बोर्ड परीक्षांसाठी विशेष उमेदवारांसाठी हॉल तिकिटे अधिकृत वेबसाइट cbse.gov.in वर उपलब्ध करून दिली आहेत. प्रवेशपत्र कसे डाउनलोड करायचे ते जाणून घेऊयात
CBSE exam updates 2026

Monika Shinde
How To Download CBSE 10th and 12th Admit Card: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने २०२६ मध्ये होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या बोर्ड परीक्षांसाठी खासगी उमेदवारांच्या हॉल तिकिटांची अधिकृत वेबसाइट cbse.gov.in वर उपलब्ध करून दिली आहे.

