CBSE Exam Date Change : सीबीएसई दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या तारखांत बदल; सुधारित वेळापत्रक जाहीर!

CBSE Update : सीबीएसई दहावी व बारावीच्या काही परीक्षांच्या तारखांमध्ये प्रशासकीय कारणांमुळे बदल करण्यात आला आहे. सुधारित वेळापत्रक अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले असून इतर परीक्षा पूर्वनियोजित तारखेनुसारच होतील.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत तीन मार्च २०२६ रोजी होणारे पेपर पुढे ढकलण्यात आले आहे. काही प्रशासकीय कारणांमुळे तीन मार्चला होणाऱ्या काही परीक्षांचे वेळापत्रक बदलण्यात आले असून, सुधारित तारखा अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भातील माहिती सीबीएसईने परिपत्रकाद्वारे दिली आहे.

