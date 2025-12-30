CBSE Exam Date Change : सीबीएसई दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या तारखांत बदल; सुधारित वेळापत्रक जाहीर!

पुणे : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत तीन मार्च २०२६ रोजी होणारे पेपर पुढे ढकलण्यात आले आहे. काही प्रशासकीय कारणांमुळे तीन मार्चला होणाऱ्या काही परीक्षांचे वेळापत्रक बदलण्यात आले असून, सुधारित तारखा अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भातील माहिती सीबीएसईने परिपत्रकाद्वारे दिली आहे..सीबीएसईच्या सुधारित वेळापत्रकानुसार दहावीची तीन मार्चला होणारी परीक्षा आता ११ मार्चला, तर बारावीची तीन मार्चला नियोजित असलेली परीक्षा आता १० एप्रिलला होणार आहे. या दोन परीक्षांव्यतिरिक्त इतर सर्व विषयांच्या परीक्षा पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसारच होणार असल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले आहे. सीबीएसईने सर्व संलग्न शाळांच्या मुख्याध्यापकांना ही माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत आणि पालकांपर्यंत तातडीने पोहोचवण्याचे आदेश दिले आहेत. .Pune Election 2025: पुण्यातल्या भाजप-शिवसेना युतीची इनसाईड स्टोरी; 'त्या' 15 जणांची नावं आली समोर, शिवसेनेने 140 एबी फॉर्म वाटले.तसेच सुधारित तारखांनुसार डेटशीटमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येत असून, तेच तपशील प्रवेशपत्रांवरही नमूद करण्यात येणार आहेत. परीक्षा प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी, यासाठी शाळा प्रशासन, विद्यार्थी आणि पालकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन सीबीएसईचे परीक्षा नियंत्रक डॉ संयम भारद्वाज यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.