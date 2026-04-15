CBSE Class 10 Result 2026 OUT! तुमचा 10वीचा निकाल कसा पाहायचा? स्टेप बाय स्टेप सोपी पद्धत जाणून घ्या

How to Check CBSE Class 10th Result : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) इयत्ता 10वीच्या फेब्रुवारी-मार्च 2026 मध्ये झालेल्या बोर्डाच्या परिक्षेचा निकाल आज 15 एप्रिल 2026 रोजी अधिकृतपणे जाहीर केला आहे. 17 फेब्रुवारी ते 11 मार्च 2026 या कालावधीत घेण्यात आलेल्या या परिक्षेचा निकाल आता बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध असून विद्यार्थी आपले मार्क ऑनलाइन पाहू शकतात. निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी तो पाहण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाची अधिकृत वेबसाइट्स, SMS याव्यतिरिक्त डिजीलॉकर आणि उमंग अॅपच्या माध्यमातूनही विद्यार्थी आपला निकाल आणि मार्कशीट पाहू शकतात आणि डाउनलोडही करू शकतात..या वेबसाईट्स वर निकाल पाहता येईलविद्यार्थी खालील अधिकृत पोर्टल्सवर निकाल तपासू शकतात:cbse.gov.inresults.nic.inresults.digilocker.gov.inumang.gov.inतुमचा निकाल पाहण्यासाठी वेबसाईटवर जाऊन लॉगिन करून रोल नंबर, जन्मतारीख, शाळा क्रमांक आणि प्रवेशपत्र आयडी भरून निकाल पाहता येईल..ऑनलाइन निकाल पाहण्याची प्रक्रियाcbse.gov.in किंवा results.cbse.nic.in वर जा"CBSE Class 10 Result 2026" लिंक निवडाआवश्यक माहिती भरा (रोल नंबर, DOB इ.)सबमिट करून निकाल पाहाडाउनलोड करून प्रिंट काढून ठेवा.SMS च्या माध्यमातून असा पाहा निकालज्या विद्यार्थ्यांना इंटरनेट उपलब्ध नाही, ते SMS च्या माध्यमातून निकाल मिळवू शकतात. त्यासाठी पुढे दाखवलेल्या ठराविक फॉरमॅटमध्ये मेसेज पाठवावा लागेल.फॉरमॅट: CBSE10 (School Number) (Center Number) (Roll Number) (DOB)हा मेसेज 7738299899 या क्रमांकावर पाठवावा..DigiLocker द्वारे मार्कशीट कशी मिळवायची?डिजीलॉकर अॅप किंवा वेबसाइट उघडामोबाइल नंबर किंवा आधारद्वारे लॉगिन करा"Issued Documents" विभाग निवडाCBSE बोर्ड निवडाआवश्यक माहिती भरून Class 10 Marksheet 2026 डाउनलोड कराडिजीलॉकर वेबसाइट : results.digilocker.gov.in.UMANG अॅपद्वारे निकाल पाहण्याची प्रक्रियाअॅप डाउनलोड करून लॉगिन करासर्च बारमध्ये CBSE शोधा"Class 10 Result" पर्याय निवडाआवश्यक माहिती भरून निकाल पाहा व डाउनलोड कराउमंग वेबसाइट : umang.gov.in.महत्वाची सूचनासीबीएसईने सांगितल्या नुसार विद्यार्थ्यांना सुरुवातीला फक्त डिजिटल मार्कशीट मिळणार आहे. मूळ मार्कशीट आणि पासिंग सर्टिफिकेट नंतर शाळेतून दिले जातील.