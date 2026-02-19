CBSE New Scheme: CBSE ची नवीन योजना! आता 9वी आणि 10वीच्या अभ्यासक्रमात AI ची एंट्री होणार

CBSE AI New Syllabus: CBSE आपल्या अभ्यासक्रमात आणि इतर बाबींमध्ये मोठा बदल करण्याची शक्यता आहे. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी अंतर्गत बोर्डाने आधीच अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत बोर्डाने आधीच अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत..शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन येत्या शिक्षण मंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. येथे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) संदर्भात मोठी पावले उचलली जात आहेत. विशेषतः नववी आणि दहावीसाठी मोठ्या बदलांची तयारी सुरू आहे..Sarkari Naukri 2026: सरकारी नोकरीची संधी! तीन नामांकित संस्थांकडून मोठी भरती जाहीर; अर्जाची संपूर्ण माहिती येथे वाचा.AI आणि कम्प्युटिंग अनिवार्यCBSE आता 9वी आणि 10वीच्या अभ्यासक्रमात कम्प्युटिंग आणि AI ला अनिवार्य विषय म्हणून समाविष्ट करण्याचा विचार करत आहे. तसेच, बोर्डाने म्हटले आहे की एआय इयत्ता तिसरीपासून विद्यार्थ्यांसाठी आपले दरवाजे उघडेल. हे बदल पुढील शैक्षणिक वर्षCBSE AI syllabusपासून दिसून येऊ शकतात. एआय वेगवेगळ्या विषयांमध्ये एकत्रित केले जाईल आणि विद्यार्थी सहावी इयत्तेत पोहोचल्यावर त्याची पातळी वाढेल..कौशल्यांनी परिपूर्णपंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून ते विविध तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांपर्यंत, अनेक गोष्टी वारंवार म्हटल्या आहेत की भविष्यात कौशल्य ही एक मोठी शक्ती असेल. अशा परिस्थितीत, सीबीएसई इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विषय म्हणून ‘सेमीकंडक्टर टेक्नॉलॉजी’ सुरू करणार आहे. यासाठी एक विशेष शिक्षण मॉड्यूल तयार केले जाईल. सीबीएसई आंतरराष्ट्रीय मानक PISA (आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यक्रम) नुसार तुमचे कौशल्य विषय तयार करेल..Top NIT Colleges In India: भारतातील टॉप NIT कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी किती टक्केवारी लागेल? पाहा संपूर्ण लिस्ट.शाळांसाठी ग्रेडिंग सिस्टममहत्त्वाच्या बदलांपैकी एक म्हणजे केंद्रीय विद्यालय (KV), जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) आणि एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS) साठी एक विशेष ग्रेडिंग सिस्टम सुरू करण्याची योजना आहे. म्हणजेच, केवळ शैक्षणिक गुणच नव्हे तर इतर घटकांचा देखील विचार करून ग्रेडिंग केले जाईल. तसेच, प्रादेशिक भाषेला प्रोत्साहन दिले जाईल. बोर्डाने आधीच दहावी ते बोर्ड परीक्षा प्रणाली लागू केली आहे. त्याचप्रमाणे, इतर नियम देखील लागू केले जातील आणि कॉपीवर बंदी घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.