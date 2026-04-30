CBSE Parenting Calendar 2026-27: मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवा उपक्रम; सुजाण पालकत्वासाठी 'सीबीएसई'कडून पालकांसाठी मार्गदर्शक दिनदर्शिका जाहीर

विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासनात आणि अभ्यासातील प्रगतीतमध्ये शाळा आणि पालक या दोन्ही घटकांचा महत्त्वाचा वाटा असला तरी नोकरदार पालकांचे व्यग्र वेळापत्रक किंवा विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीतील सहभागाबाबत पालकांमध्ये जाणीव नसणे, अशा कारणांमुळे मुलांच्या विकासात अडथळे येत असल्याचे विविध अहवालांमधून समोर आले आहे..पालकांमध्ये ही जाणीव वाढावी, या उद्देशाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) २०२६-२७शैक्षणिक वर्षासाठी पालकत्व दिनदर्शिका तयार केली आहे. नाते वृद्धिंगत करणे, आनंद साजरा करणे, आत्मचिंतन आणि चांगल्या वर्तनास प्रोत्साहन देणे या चार तत्त्वांवर ही दिनदर्शिका आधारित आहे..सर्वसमावेशकतेचा आग्रहविशेष गरजा असलेल्या मुलांशी संवेदनशीलतेने वागण्यास मार्गदर्शन करणारा 'सर्वसमावेशकता' या नवीन विभागाचा समावेश या दिनदर्शिकित करण्यात आला आहे. बदलत्या अभ्यासक्रमाशी जुळवून घेण्यासाठी पालकांना मदत करणारा विभाग आणि डिजिटल युगात मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी विशेष उपक्रम सुचविणाऱ्या बदलांसह दिनदर्शिकिच्या यंदाच्या आवृत्तीत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. .पालकांसाठीच्या कार्यशाळा आता अधिक वयोगटानुसार आयोजित केल्या जातील. ही दिनदर्शिका स्थानिक गरजेनुसार बदलण्याची 'सीबीएसई ने शाळांना मुभा दिली असून, पालकांचा अभिप्राय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही दिनदर्शिका सीबीएसईच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..दिनदर्शिकेतील तीन स्तंभभावनिक सक्षमता - (मुलांना ताणतणाव हाताळण्यास मदत करणे)सामाजिक कल्याण - (मुलांमध्ये संवाद कौशल्ये आणि सामाजिक जाणीव विकसित करणे)शैक्षणिक प्रगती - (केवळ गुणांच्या मागे न धावता जिज्ञासा आणि जीवन कौशल्यांवर भर देणे)