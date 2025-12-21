CBSE Recruitment 2025: मोठी बातमी! CBSE भरती 2025साठी अर्जाची अंतिम तारीख पुढे ढकलली; आता 'या' तारखेपर्यंत करा अर्ज

Eligibility Criteria For CBSE Recruitment 2025

Eligibility Criteria For CBSE Recruitment 2025: जर तुम्ही १२ वीपास असाल आणि सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल, तर तुमच्यासाठी एक मोठी बातमी आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) यांनी २०२५ मधील भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख वाढवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तरी इच्छुक उमेदवारांनी लवकरात लवकर अर्ज करावे
