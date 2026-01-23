Central Bank Jobs 2026: सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये ३५० पदांची भरती सुरू; एका क्लिकवर पाहा अर्जाची शेवटची तारीख

Central Bank of India Recruitment 2026: सरकारी बँकेत नोकरी करण्याची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने मार्केटिंग ऑफिसर आणि फॉरेल एक्सचेंज ऑफिसर पदांसाठी नवीन भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. .यामध्ये मार्केटिंग ऑफिसरची ३०० तर एक्सचेंज ऑफिसरची ५० पदे असे एकूण ३५० पदांवर भरती होणार आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी बँकेच्या अधिकृत वेबसाईट centralbank.bank.in वरून ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया ही २० जानेवारी २०२६ पासून सुरू झाली असून ३ फेब्रुवारी २०२६ ही अंतिम तारीख आहे..राज्यभर दहावी-बारावी परीक्षांचा महासंग्राम, 16 लाखांहून अधिक परीक्षार्थी; जाणून घ्या सविस्तर माहिती एका क्लिकवर.भरतीची अधिक माहितीबँकेचे नाव: सेंट्रल बँक ऑफ इंडियापदांचे नाव:मार्केटिंग ऑफिसर (स्केल I)फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर (स्केल III)एकूण पदे:३५०अर्जाची पद्धत: ऑनलाईनअधिकृत वेबसाईट: centralbank.bank.inअर्ज सुरू: २० जानेवारी २०२६अर्जाची अंतिम तारीख: ३ फेब्रुवारी २०२६लेखी परीक्षा (संभाव्य) फेब्रुवारी/ मार्च २०२६मुलाखत (संभाव्य) मार्च / एप्रिल २०२६वयोमर्यादा: पदानुसार २० ते ३०/ ३५ वर्षे (आरक्षणानुसार सवलत लागू)मासिक वेतन: ४८, ४८० ते १,०५,३८० (पदानुसार)निवड प्रक्रिया: लेखी परीक्षा व मुलाखत.शैक्षणिक पात्रता व अनुभवफॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर (स्केल III):एआयसीटीई किंवा युजीसी मान्यताप्राप्त संस्थेतून पूर्णवेळ पदवी असणे आवश्यक आहे. सीएफए, सीए किंवा एमबीए असलेल्या उमेवारांना प्राधान्य दिले जाईल. याशिवाय, आयआयबीएफकडून परकीय चलन म्हणजे फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन्समध्ये प्रमाणपत्र आवश्यक्य आहे. आणि किमान ५ वर्षाचा कामाचा अनुभव आवश्यक आहे.मार्केटिंग ऑफिसर (स्केल I)व्यवसाय व्यवस्थापन किंवा संबंधित विषयात एमबीए/ पीजीडीबीएम/ पदव्युत्तर पदवी आवश्यक आहे. संबंधित क्षेत्रात किमान २ वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे..Allied Health Sciences म्हणजे काय? जगात व्यावसायिकांची कमतरता, पुण्यात सुरू होणार अभ्यासक्रम!.शुल्कSC/ST/PwBD/महिला उमेदवार: १७५इतर सर्व उमेदवार: ८५०अर्ज कसा करावा?- उमेदवारांनी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत वेबसाइट centralbank.bank.in ला भेट द्यावी.- त्यानंतर आयबीपीएस वेबसाइटवर नोंदणी करा.- लॉगिन करा आणि अर्ज काळजीपूर्वक भरा.- आवश्यक कागदपत्रे (छायाचित्र, स्वाक्षरी, स्वाक्षरी, हस्तलिखित घोषणापत्र) अपलोड करणे आवश्यक आहे.- अर्ज शुल्क भरा, फॉर्म सबमिट करा आणि प्रिंटआउट काढून ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.