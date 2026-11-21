Central Railway Recruitment 2026: रेल्वेमध्ये काम करण्याची इच्छा असलेल्या तरुणांसाठी महत्त्वाची संधी उपलब्ध झाली आहे. सेंट्रल रेल्वेने (Central Railway) Act Apprentice या पदाच्या एकूण 2,861 रिक्त जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली असून, पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागवले जात आहेत.या भरतीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 02 December 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. शेवटच्या क्षणाची तांत्रिक अडचण टाळण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी वेळेत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादाया पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे खालील पात्रता असणे आवश्यक आहे-शैक्षणिक अट: उमेदवार किमान 50 टक्के गुणांसह 10 वी किंवा समकक्ष 12 वी उत्तीर्ण असावा. यासोबतच संबंधित ट्रेडमधील ITI प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे.वयोमर्यादा: अर्जदाराचे वय किमान 15 वर्षे आणि कमाल 24 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. वयाची गणना 03 November 2026 या तारखेनुसार केली जाईल..Indian Army Internship 2026: डिफेन्स सेक्टरमध्ये करिअरची सुवर्णसंधी! ७५ दिवसांची इंटर्नशिप; ७५ हजार रुपये स्टायपेंड... .निवड प्रक्रिया कशी असेल आणि स्टायपेंड किती मिळेल?परीक्षा आणि मुलाखत नाही: या भरती प्रक्रियेत उमेदवारांची कोणतीही लेखी परीक्षा किंवा मुलाखत घेतली जाणार नाही. मागील शैक्षणिक पात्रतेमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे गुणवत्ता यादी (Merit List) तयार केली जाईल आणि त्यानुसार अंतिम निवड होईल.मासिक स्टायपेंड: निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षण कालावधीत दरमहा 9,600 रुपये स्टायपेंड दिले जाईल..अर्ज शुल्क (Application Fee)अर्ज भरताना खुला आणि अनारक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना 100 रुपये शुल्क भरावे लागेल. मात्र, आरक्षित प्रवर्गातील (Reserved Category) उमेदवारांसाठी कोणतेही अर्ज शुल्क आकारले जाणार नाही; ते विनामूल्य अर्ज करू शकतात..भारतीय विद्यार्थ्यांना जपानचे बोलावणे! 6 महिन्यांची पेड रिसर्च इंटर्नशिप; असा करा ऑनलाइन अर्ज... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.