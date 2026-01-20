एज्युकेशन जॉब्स

CET Application Update 2026: नाव वेगळे? काळजी करू नका! आता सीईटी अर्ज आता रद्द होणार नाही

Simplified CET Application Process for All Candidates: सीईटी अर्जदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आता आधार कार्ड शैक्षणिक कागदपत्र किंवा इतर दस्तऐवजांवरील नाव वेगळे असलं तरी अर्ज रद्द केला जाणार नाही. आता नावातील तफावत अर्ज प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणार नाही
Monika Shinde
Updated on

CET Application Name Differences Will Not Cancel Your Form: राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज करताना काही विद्यार्थ्यांना आधार कार्ड, अपार आयडी किंवा दहावी-बारावीच्या प्रमाणापत्रावर नाव वेगळे असल्यामुळे चिंता होती. मात्र सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले आहे की अशा नावातील फरकामुळे अर्ज रद्द होणार नाही.ती दुरुस्त करता येईल.

