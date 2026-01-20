CET Application Update 2026: नाव वेगळे? काळजी करू नका! आता सीईटी अर्ज आता रद्द होणार नाही

CET Application Name Differences Will Not Cancel Your Form: राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज करताना काही विद्यार्थ्यांना आधार कार्ड, अपार आयडी किंवा दहावी-बारावीच्या प्रमाणापत्रावर नाव वेगळे असल्यामुळे चिंता होती. मात्र सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले आहे की अशा नावातील फरकामुळे अर्ज रद्द होणार नाही.ती दुरुस्त करता येईल..सध्या सीईटी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असून, अनेकांना नाव, जन्मतारीख किंवा इतर वैयक्तिक तपशील भरण्यात अडचणी येत होत्या. या समस्येवर लक्ष देत कक्षाने अर्ज प्रणालीत सुधारणा केली आहे, त्यामुळे उमेदवार सहजपणे अर्ज पूर्ण करू शकतील..CBSE Admit Card 2026: सीबीएसई बोर्डाच्या दहावी–बारावी परीक्षांचे हॉल तिकिटे उपलब्ध; डाउनलोड कसे व कुठून करायचे? जाणून घ्या.नाव भरण्याचे तीन मार्गआता अर्ज प्रणालीत उमेदवारांना नाव भरण्याचे तीन पर्याय उपलब्ध आहेत.आधार कार्डनुसार बोट आपोआप भरली जाईल.उमेदवार आधार कार्डनुसार बोट आपोआप भरू शकतो.वैध शैक्षणिक किंवा इतर कागदपत्रांनुसार नाव, जन्मतारीख आणि इतर माहिती भरणे आवश्यक आहे.यामुळे उमेदवारांना कोणत्याही कागदपत्राच्या आधारे नावे भरण्याची संधी मिळते..नावातील फरकाचा अर्जावर निकाल नाहीजर कोणतीही माहिती किंवा क्रमांक वेगळा असेल तर अर्ज भरण्यात, सबमिट करण्यात किंवा प्रक्रिया करण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही. सीईटी वर्गातील अशा क्षुल्लक फरकांमुळे अर्ज रद्द होणार नाही हे स्पष्ट आहे..Vasant Panchami 2026: वसंत पंचमीचा खरा आनंद अनुभवायचा आहे? भारतातील 'या' 5 ठिकाणांना आजच भेट द्या .नंतर दुरुस्तीची सोयअर्ज भरताना चुकीची माहिती भरली गेली, तरी त्याचा अर्जावर परिणाम होणार नाही. आवश्यक असल्यास कॅप फेरीदरम्यान किंवा नंतर ठरवलेल्या प्रक्रियेनुसार ही माहिती दुरुस्त करता येईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.