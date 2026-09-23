खेळ, सामाजिक वर्तन आणि निरामयता

लहान मुले खेळत मोठी होतात. खेळणे ही केवळ करमणूक नसून मुलांच्या नैसर्गिक विकासाची प्रक्रिया आहे. मूल खेळताना धावते, उड्या मारते, चढते, पडते, पुन्हा उठते, वस्तू हाताळते, इतर मुलांशी संवाद साधते आणि सतत निर्णय घेत असते. त्यामुळे खेळातून शरीर, मन, बुद्धी आणि सामाजिक वर्तन यांचा एकाच वेळी विकास होतो. म्हणून खेळाला केवळ शिक्षणानंतरची विश्रांती किंवा अतिरिक्त उपक्रम मानणे योग्य नाही..शारीरिक विकासासाठी खेळ महत्त्वाचा आहे. धावणे, उडी मारणे, चेंडू फेकणे-पकडणे, पोहणे, सायकल चालवणे अशा क्रियांमधून ताकद, लवचिकता, संतुलन आणि समन्वय विकसित होतो. त्याचबरोबर मनोकायिक कौशल्ये विकसित होतात. मनाने घेतलेला निर्णय शरीर योग्य वेळी कृतीत आणते. वाहन चालवणे, वस्तू उचलणे, एखादी वस्तू पकडणे किंवा अचानक आलेल्या परिस्थितीला प्रतिसाद देणे यासारख्या जीवनावश्यक कौशल्यांचा पाया बालपणीच्या खेळात तयार होतो..खेळ ही मानसिक प्रशिक्षण शाळाही आहे. मूल खेळताना जिंकते आणि हारते. हारल्यानंतर पुन्हा प्रयत्न करणे, अपयश स्वीकारणे आणि त्यातून उभे राहणे हे जीवनातील महत्त्वाचे धडे खेळ शिकवतो. सांघिक खेळांतून सहकार्य, संधी वाटून घेणे, जबाबदारी स्वीकारणे, इतरांचे म्हणणे ऐकणे आणि सामूहिक उद्दिष्टासाठी काम करणे शिकता येते. ही कौशल्ये पुस्तकातून पूर्णपणे शिकवता येत नाहीत; ती अनुभवातून आत्मसात करावी लागतात..खेळ म्हणजे निर्णय आणि रणनीतीची प्रयोगशाळाही आहे. प्रतिस्पर्ध्याची पुढची चाल ओळखणे, योग्य क्षणी निर्णय घेणे, संधी साधणे आणि परिस्थितीनुसार रणनीती बदलणे यासाठी निरीक्षण, एकाग्रता, तर्क, निर्णयक्षमता आणि समयसूचकता आवश्यक असते. सामन्याचा दबाव, पराभवाची भीती किंवा निर्णायक क्षणी घ्यायचा निर्णय यामुळे मूल तणाव हाताळायलाही शिकते. जीवनात येणाऱ्या अनेक आव्हानांसाठी ही मानसिक तयारी महत्त्वाची ठरते. आणि गंमत म्हणजे खेळ हाच मानसिक विश्रांतीचाही प्रभावी मार्ग आहे. खेळ मानसिक विश्रांती देतो आणि मुलाला वर्तमान क्षणात रमवतो..मैदानावर होणाऱ्या मैत्रीला वेगळे महत्त्व असते. एकत्र धावणारी, खेळणारी, जिंकणारी आणि हारणारी मुले एकमेकांना वेगळ्या प्रकारे समजून घेतात. खेळ मुलांना केवळ एकत्र आणत नाही, तर एकमेकांसाठी उभे राहण्याची संस्कृती निर्माण करतो. म्हणूनच खरे मित्र अनेकदा मैदानावर मिळतात.दुर्दैवाने आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत खेळ दुर्लक्षित राहतो. मैदान नसेल तर खेळाचा तास कमी होतो; साहित्य किंवा क्रीडा शिक्षक उपलब्ध नसतील तर त्या वेळेचा उपयोग इतर विषयांसाठी केला जातो. खेळाचा तास हमखास गणित, इंग्रजी किंवा इतर विषयांसाठी वापरला जातो. यामागे ‘खेळामुळे गुण मिळत नाहीत’ हा समज असतो. ही दृष्टी बदलण्याची गरज आहे..खेळाडू घडवणे हा क्रीडा शिक्षणाचा एक भाग आहे; परंतु निरोगी नागरिक घडवणे हा त्याचा व्यापक उद्देश आहे. व्यायामाचा अभाव आणि बैठे जीवनमान यामुळे स्थौल्य, मधुमेह, उच्च रक्तदाब यासारखे जीवनशैलीशी संबंधित विकार वाढत आहेत. बालपणापासून नियमित हालचाल, व्यायाम आणि खेळाची सवय लावणे म्हणजे भविष्यातील आरोग्याची गुंतवणूक होय..म्हणून प्रश्न केवळ ‘शाळेत खेळाला किती वेळ दिला?’ हा नाही; तर ‘आपल्या शिक्षणातून आपण कशा प्रकारचा माणूस घडवत आहोत?’ हा आहे. क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य आणि प्रशिक्षित क्रीडा शिक्षक ही चैनीची साधने नसून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची आवश्यक साधने आहेत. खेळ हा अभ्यासापासून पळण्याचा मार्ग नाही; खेळ ही जीवनाचीच तयारी आहे. मैदानावर मूल जे शिकते ते अनेकदा पाठ्यपुस्तकाच्या पलीकडचे असते. म्हणून खेळाला उरलेला वेळ न देता शिक्षणाच्या केंद्रस्थानी योग्य स्थान देणे ही आजची गरज आहे. दररोज एक याप्रमाणे आठवड्याला किमान पाच तासिका खेळासाठी असाव्यात अशी अपेक्षा आहे. आणि हेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.