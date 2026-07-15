भविष्यवेध : मायक्रोबायोलॉजी की बायोटेक्नॉलॉजी?

प्रा. विजय नवले, करिअर मेंटॉरबारावीनंतर विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांसमोर मायक्रोबायोलॉजी आणि बायोटेक्नॉलॉजी हे दोन आकर्षक करिअर पर्याय असतात. दोन्ही विषय जीवशास्त्राशी संबंधित असले तरी अभ्यासक्रम, कामाचे स्वरूप आणि करिअरच्या संधींमध्ये महत्त्वाचा फरक आहे. मायक्रोबायोलॉजीसाठी बीएस्सी मायक्रोबायोलॉजी तर बायोटेक्नॉलॉजीसाठी बीएस्सी बायोटेक्नॉलॉजी, बीटेक बायोटेक्नॉलॉजी अशा पदव्या उपलब्ध आहेत..मायक्रोबायोलॉजी कुणासाठी?जीवाणू, विषाणू, बुरशी, सूक्ष्मजीव, संसर्गजन्य रोग आणि प्रयोगशाळेतील विश्लेषण यांचा अभ्यास करण्याची आवड आहे, त्यांनी मायक्रोबायोलॉजीचा विचार करावा. आरोग्य, सार्वजनिक आरोग्य, अन्नसुरक्षा आणि पर्यावरणाशी संबंधित संशोधनामध्ये रस असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा विषय उपयुक्त आहे..बायोटेक्नॉलॉजी कुणासाठी?जीवशास्त्राबरोबर तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन औषधे, लसी, जैवतंत्रज्ञान प्रक्रिया, जीन तंत्रज्ञान आणि आधुनिक संशोधनामध्ये काम करायचे आहे, त्यांनी बायोटेक्नॉलॉजीची निवड करावी.अभ्यासक्रमामध्ये काय शिकवले जाते?मायक्रोबायोलॉजीमध्ये सूक्ष्मजीवशास्त्र, इम्युनॉलॉजी, व्हायरॉलॉजी, बॅक्टेरिऑलॉजी, मायकोलॉजी, मेडिकल मायक्रोबायोलॉजी, अन्न व पर्यावरण मायक्रोबायोलॉजी आणि प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान यांचा अभ्यास केला जातो.बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये जनुकशास्त्र, मोलेक्युलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक इंजिनिअरिंग, बायोइन्फॉर्मॅटिक्स, टिश्यू कल्चर, बायोप्रोसेस टेक्नॉलॉजी आणि बायोफार्मास्युटिकल्स यांसारखे आधुनिक विषय शिकवले जातात..आवश्यक क्षमतामायक्रोबायोलॉजीसाठी निरीक्षणशक्ती, प्रयोगशाळेतील अचूकता, संयम आणि सूक्ष्म गोष्टींचा अभ्यास करण्याची आवड आवश्यक असते.बायोटेक्नॉलॉजीसाठी विश्लेषणात्मक विचार, संशोधनाची आवड, जीवशास्त्राबरोबर तंत्रज्ञान समजून घेण्याची क्षमता आणि नवकल्पना करण्याची वृत्ती आवश्यक असते.करिअरच्या संधीमायक्रोबायोलॉजीनंतर आयसीएमआर, एनआयव्ही , एनसीडीसी, सीएसआयआर प्रयोगशाळा, आयसीएआर, हॉस्पिटल लॅब, डायग्नॉस्टिक सेंटर्स, औषधनिर्मिती उद्योग, अन्न उद्योग, सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, लस संशोधन, गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यावरण संशोधन आणि अध्यापन क्षेत्रात करिअर करता येते.बायोटेक्नॉलॉजीनंतर डीबीटी, सीएसआयआर प्रयोगशाळा, डीआरडीओ, बार्क, आयसीएआर, जैवतंत्रज्ञान कंपन्या, बायोफार्मास्युटिकल उद्योग, औषधनिर्मिती, जीन थेरपी, कृषी जैवतंत्रज्ञान, बायोइन्फॉर्मटिक्स, औद्योगिक जैवतंत्रज्ञान, संशोधन-विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जैवविश्लेषण आणि स्टार्टअप क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत..सध्याचे ट्रेंड्समायक्रोबायोलॉजीमध्ये सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून सूक्ष्मजीवांचे विश्लेषण, मानवी मायक्रोबायोम संशोधन, अँटिबायोटिक-प्रतिरोधक जीवाणूंवर उपाय आणि जलद रोगनिदान यावर भर आहे.बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये आता जीन एडिटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, एम-आरएनए तंत्रज्ञान, सेल व जीन थेरपी, बायोफार्मास्युटिकल्स आणि वैयक्तिकृत औषधनिर्मितीमध्ये वेगाने संशोधन सुरू आहे.करिअर सल्लासूक्ष्मजीव, संसर्गजन्य रोग, निदान आणि प्रयोगशाळेतील विश्लेषण यामध्ये अधिक रस असल्यास मायक्रोबायोलॉजी हा योग्य पर्याय आहे. परंतु जीवशास्त्र आणि तंत्रज्ञान यांचा संगम, जीन तंत्रज्ञान, नवीन औषधे, लसी आणि आधुनिक संशोधन यामध्ये करिअर करायचे असल्यास बायोटेक्नॉलॉजी अधिक योग्य ठरेल.शक्यतो दोन्ही प्रकारांमध्ये केवळ पदवी शिक्षणावर न थांबता मास्टर्स आणि पीएचडी शिक्षण झाल्यास अधिक उत्तम. केवळ जीवशास्त्र विषय आवडतोय असे नाही तर मायक्रो पद्धतीचे शिक्षण इथे असणार आहे. त्यामध्ये देखील रुची असावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.