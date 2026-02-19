एज्युकेशन जॉब्स

Maharashtra SSC Exam 2026: दहावीच्या परीक्षेला उद्यापासून सुरुवात; विद्यार्थ्यांनो, ‘या’ गोष्टींची घ्या विशेष काळजी

Maharashtra SSC Exam 2026: राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची दहावीची परीक्षा उद्या, २० फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून ती १८ मार्चपर्यंत चालणार आहे. या दरम्यान परीक्षा केंद्रावर विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी कोणत्या गोष्टींची काळजी घेणे महत्वाचे आहे. जाणून घ्या
Maharashtra SSC Exam 2026: राज्यात उद्यापासून (२० फेब्रुवारी २०२६) दहावीच्या परीक्षेला सुरुवात होत असून विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साहासोबतच थोडीशी धाकधूकही पाहायला मिळत आहे. वर्षभराच्या अभ्यासानंतर आजपासून सुरू होणारी ही परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा मानली जाते. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याने आत्मविश्वासाने आणि योग्य नियोजनासह परीक्षेला सामोरे जाणे आवश्यक आहे.

