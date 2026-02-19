Maharashtra SSC Exam 2026: दहावीच्या परीक्षेला उद्यापासून सुरुवात; विद्यार्थ्यांनो, ‘या’ गोष्टींची घ्या विशेष काळजी

Maharashtra SSC Exam 2026: राज्यात उद्यापासून (२० फेब्रुवारी २०२६) दहावीच्या परीक्षेला सुरुवात होत असून विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साहासोबतच थोडीशी धाकधूकही पाहायला मिळत आहे. वर्षभराच्या अभ्यासानंतर आजपासून सुरू होणारी ही परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा मानली जाते. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याने आत्मविश्वासाने आणि योग्य नियोजनासह परीक्षेला सामोरे जाणे आवश्यक आहे..राज्यात उद्यापासून दहावीच्या परीक्षेला सुरुवात होत असून विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साहासोबतच थोडीशी धाकधूकही पाहायला मिळत आहे. वर्षभराच्या अभ्यासानंतर सुरू होणारी ही परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानली जाते. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याने आत्मविश्वासाने आणि योग्य नियोजनासह परीक्षेला सामोरे जाणे आवश्यक आहे..Sarkari Naukri 2026: सरकारी नोकरीची संधी! तीन नामांकित संस्थांकडून मोठी भरती जाहीर; अर्जाची संपूर्ण माहिती येथे वाचा.Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education तर्फे घेण्यात येणारी दहावीची परीक्षा २० फेब्रुवारीपासून सुरू होऊन १८ मार्चपर्यंत चालणार आहे. यंदाच्या परीक्षेसाठी राज्यभरातून एकूण १६,११,६१० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यामध्ये ८,६४,४८० मुलं, ७,४७,१३६ मुली आणि १२ पारलिंगी विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.परीक्षा सुरळीत आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी यासाठी राज्यात ४,९९९ मुख्य परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. गैरप्रकार टाळण्यासाठी विशेष उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, परीक्षा केंद्राच्या ५०० मीटर परिसरातील झेरॉक्स दुकाने तात्पुरती बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच केंद्राच्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात येणार असून आवश्यक ती सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली जाणार आहे..परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहोचाविद्यार्थ्यांनी परीक्षा सुरू होण्याच्या किमान अर्धा तास आधी केंद्रावर पोहोचावे. शेवटच्या क्षणी होणारी घाई टाळण्यासाठी आवश्यक हॉल तिकीट आणि आयडी कार्ड आधीच काढून ठेवावीत.प्रवेशपत्र आणि ओळखपत्र सोबत ठेवाहॉल तिकीट (प्रवेशपत्र) आणि आवश्यक असल्यास ओळखपत्र सोबत असणे अनिवार्य आहे. हे विसरल्यास परीक्षेला बसण्यात अडचण येऊ शकते.प्रतिबंधित वस्तू टाळामोबाईल फोन, स्मार्ट वॉच, कॅल्क्युलेटर किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक साधने परीक्षा केंद्रात नेण्यास मनाई असते. नियमांचे पालन न केल्यास कारवाई होऊ शकते..CBSE New Scheme: CBSE ची नवीन योजना! आता 9वी आणि 10वीच्या अभ्यासक्रमात AI ची एंट्री होणार.प्रश्नपत्रिका नीट वाचाउत्तरपत्रिका लिहिण्यापूर्वी प्रश्नपत्रिका काळजीपूर्वक वाचावी. गुणांचे वाटप आणि सूचनांकडे विशेष लक्ष द्यावे. सोपे प्रश्न आधी सोडवून वेळेचे योग्य नियोजन करावे.मानसिक शांतता राखापरीक्षेपूर्वी अनावश्यक ताण घेऊ नये. सकारात्मक विचार ठेवा आणि स्वतःवर विश्वास ठेवा. पुरेशी झोप आणि हलका आहार घेतल्यास एकाग्रता वाढते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.