एज्युकेशन जॉब्स

शिक्षण चिंतन : निपुणताधारित शिक्षणाची गरज

शालेय अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धती आणि प्रत्यक्ष जीवनातील कौशल्यांतील तफावत भरून काढण्यासाठी निपुणताधारित, एकात्मिक आणि सहकार्यावर आधारित शिक्षणाची अंमलबजावणी ही काळाची गरज म्हणून अधोरेखित
Rote Memorization vs. Practical Problem-Solving: Analyzing the Rote Assessment Gaps

Rote Memorization vs. Practical Problem-Solving: Analyzing the Rote Assessment Gaps

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशाला

शिक्षणाचा अंतिम उद्देश विद्यार्थ्यांना जीवनासाठी तयार करणे हा असतो. मात्र आजच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेकडे पाहिले असता एक गंभीर विसंगती दिसून येते. दैनंदिन आयुष्यात यशस्वीपणे वावरण्यासाठी ज्या निपुणतांची आवश्यकता असते आणि शाळांमध्ये जे शिक्षण दिले जाते यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. परिणामी अनेक विद्यार्थी परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळवतात, परंतु प्रत्यक्ष जीवनातील समस्यांचा सामना करताना त्यांना अडचणी येतात.

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