Computer Typing Exam: संगणक टंकलेखन परीक्षेतही आता सीसीटीव्ही; २०३ केंद्रांवर ‘झूम’द्वारे थेट देखरेख

Computer Typing Exam Under CCTV: संगणक टंकलेखन परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी मोठी बातमी आहे. यंदा पहिल्याचं २०३ केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॉमेरा लावण्यात येणार आहे
CCTV and Zoom Monitoring in Typing Exams: दहावी-बारावीच्या बोर्ड परीक्षा, 'टीईटी'च्या धर्तीवर आता संगणक टंकलेखन परीक्षा केंद्रांवरही सीसीटीव्ही कॅमेरे असणार आहेत. ज्या केंद्रांवर सीसीटीव्ही नाहीत, तेथील पर्यवेक्षकांचे झूम अॅपद्वारे मोबाईल कॅमेरे सुरू ठेवले जाणार आहेत. ५ ते १० जानेवारीपर्यंत २०३ केंद्रांवर इंग्रजी संगणक टंकलेखन परीक्षा पार पडणार आहे.

