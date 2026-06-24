शिक्षण चिंतन : साचेबद्ध शिक्षणपद्धती : फायदे आणि मर्यादा

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालाआजची शालेय शिक्षणव्यवस्थेच्या स्वरूपाची मुळे मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक क्रांतीच्या काळात आढळतात. त्या काळात वाढत्या कारखानदारीसाठी शिस्तबद्ध, वेळेचे पालन करणारे, आज्ञाधारक आणि मूलभूत कौशल्ये असलेले कामगार मोठ्या संख्येने आवश्यक होते. या गरजेतून जिथे एका वयाच्या विद्यार्थ्यांना एका वर्गात बसवले जाते, घंटेनुसार वेळेचे काटेकोर नियोजन केले जाते, सर्वांसाठी एकच अभ्यासक्रम व प्रमाणित परीक्षा निश्चित केल्या जातात आणि शिक्षक ज्ञानाचा स्रोत तर विद्यार्थी ज्ञान ग्रहण करणारा असा दृष्टिकोन स्वीकारला जाणारी शिक्षणाची रचना विकसित झाली. औद्योगिक युगातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी ती रचना प्रभावी ठरली; परंतु आजच्या ज्ञानाधिष्ठित, वेगाने बदलणाऱ्या आणि सर्जनशीलतेला महत्त्व देणाऱ्या समाजासाठी ही रचना कितपत उपयुक्त आहे, हा विचार करण्याचा विषय आहे..एकसारखी अभ्यासक्रम रचना ः फायदेसंपूर्ण राज्य किंवा देशभर एकच अभ्यासक्रम लागू असल्यास शैक्षणिक व्यवस्थापन अधिक सुलभ होते. शासन, शिक्षण मंडळे आणि शाळा यांना नियोजन करणे, शिक्षक प्रशिक्षणाची आखणी करणे तसेच विविध शैक्षणिक धोरणांची अंमलबजावणी करणे सोपे जाते. यामुळे शिक्षणव्यवस्थेमध्ये काही प्रमाणात एकसंधता निर्माण होते. अशा अभ्यासक्रमामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना किमान स्तरावरील आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्ये प्राप्त होण्याची हमी मिळते. शिक्षणाच्या दर्जामध्ये मूलभूत एकरूपता राखली जाते आणि कोणत्याही भागातील विद्यार्थ्याला आवश्यक शैक्षणिक पाया उपलब्ध होतो..एकसारख्या अभ्यासक्रमामुळे मूल्यमापन प्रक्रियाही सुलभ होते. समान परीक्षा आणि समान निकष असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे मोजमाप करणे आणि विविध शाळा, जिल्हे किंवा राज्यातील विद्यार्थ्यांची तुलना करणे सोपे जाते. तसेच एखाद्या विद्यार्थ्याला एका शाळेतून दुसऱ्या कोणत्याही शाळेत स्थलांतर करावे लागल्यास अभ्यासक्रमातील सातत्य अबाधित राहते. त्यामुळे विद्यार्थ्याच्या शिक्षणात अनावश्यक अडथळे निर्माण होत नाहीत.संसाधनांच्या कार्यक्षम वापराच्या दृष्टीनेही ही व्यवस्था फायदेशीर ठरते. पाठ्यपुस्तके, शिक्षक प्रशिक्षण, परीक्षा प्रणाली आणि इतर शैक्षणिक साधनसामग्री यांचे मोठ्या प्रमाणावर नियोजन करता येते. त्यामुळे खर्चात कपात होते आणि व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक होते..मर्यादा आणि अपयशतथापि, या व्यवस्थेचे फायदे मान्य केले तरी तिच्या मर्यादा अधिक गंभीर आहेत. सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे विद्यार्थ्यांमधील वैयक्तिक भिन्नतेकडे होणारे दुर्लक्ष. प्रत्येक विद्यार्थ्याची बुद्धिमत्ता, आवडी, क्षमता, शिकण्याची गती आणि शिकण्याची पद्धत वेगळी असते. तरीही सर्वांना समान पद्धतीने आणि समान गतीने शिकवले जाते. परिणामी, काही विद्यार्थी अध्ययनातील अपेक्षित स्तर गाठू शकत नाहीत, तर काही विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार पुरेशी आव्हाने आणि संधी मिळत नाहीत.या व्यवस्थेमुळे ‘गुण’केंद्री संस्कृतीला चालना मिळते. विद्यार्थ्यांचे यश मुख्यतः परीक्षेतील गुणांच्या आधारे मोजले जाते. ज्ञानाचा प्रत्यक्ष जीवनातील उपयोग, समस्या सोडविण्याची क्षमता, सर्जनशीलता, चिकित्सक विचार, सहकार्याची वृत्ती आणि व्यवहारज्ञान यांसारख्या गुणांना तुलनेने कमी महत्त्व मिळते. परिणामी शिक्षणाचे उद्दिष्ट ज्ञानार्जन आणि व्यक्तिमत्त्व विकास न राहता केवळ परीक्षा उत्तीर्ण होणे इतकेच मर्यादित राहते..याशिवाय, विविध प्रकारच्या प्रतिभांचा योग्य सन्मान या व्यवस्थेत होत नाही. कला, क्रीडा, नेतृत्व, उद्योजकता, संवाद कौशल्ये, सामाजिक कौशल्ये, तांत्रिक कौशल्ये आणि सर्जनशील क्षमता इ. ना अनेकदा शैक्षणिक विषयांइतके महत्त्व दिले जात नाही. परिणामी, अनेक विद्यार्थ्यांच्या नैसर्गिक गुणांना वाव मिळत नाही आणि त्यामुळे त्यांची क्षमता पूर्णपणे विकसित होत नाही.शेवटी, विद्यार्थ्यांच्या आवडी, क्षमता आणि जीवनातील वास्तविक गरजा यांच्याशी संबंध नसलेले शिक्षण त्यांच्यातील शिकण्याचा उत्साह कमी करते. जेव्हा शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या अनुभवांशी, जिज्ञासेशी आणि भविष्यातील आकांक्षांशी जोडलेले नसते, तेव्हा ती केवळ औपचारिक प्रक्रिया बनते. अशा परिस्थितीत शिक्षणातील आनंद हरवतो आणि शिकणे ही विकासाची संधी न राहता एक ओझे वाटू लागते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.