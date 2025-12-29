एज्युकेशन जॉब्स

CRPF Recruitment 2025: केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात नोकरीची सुवर्णसंधी! 25,487 जागांसाठी भरती सुरू, 31 डिसेंबर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख

Eligibility Criteria For CRPF Recruitment 2025: जर तुम्हाला ही पोलीस दलात नोकरी करण्याचे स्वप्न असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. कारण स्टाफ सिलेक्शन कमिशनमध्ये विविध पदांसाठी भरती निघाली आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ही 31 डिसेंबर २०२५ आहे तरी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी आजच अर्ज करा
Monika Shinde
Updated on

CRPF Jobs Vacancy 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन(ssc) कॉन्स्टेबल केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलातील स्टेबल प्रक्रिया जनरल ड्युटी (जीडी कॉन्स्टेबल) आणि आसाम रायफल्समधील रायफलमन पदासाठी भरती सुरू केली आहे.

