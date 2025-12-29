CRPF Recruitment 2025: केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात नोकरीची सुवर्णसंधी! 25,487 जागांसाठी भरती सुरू, 31 डिसेंबर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख

CRPF Jobs Vacancy 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन(ssc) कॉन्स्टेबल केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलातील स्टेबल प्रक्रिया जनरल ड्युटी (जीडी कॉन्स्टेबल) आणि आसाम रायफल्समधील रायफलमन पदासाठी भरती सुरू केली आहे..ही केंद्रिय सशस्त्र पोलिस दलात नोकरी करण्याची इच्छा बाळगण्याची इच्छाशक्ती ठरवू शकते. या भरतीसाठी 25,487 पदे उपलब्ध आहेत आणि कॉन्स्टेबल जीडी पदावर निवडकांना २१,७०० ते ६९,१०० रुपये पगारपर्यंत दिले जाते..Shani Effect 2026: नवं वर्ष, नवा शनि प्रभाव! 2026 मध्ये कोणत्या राशींचं भाग्य उजळणार? वाचा तुमचं राशी भविष्य.पदांची माहितीबॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (बीएसएफ) – ६१६ पदेकेंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) – १४,५९५ पदेकेंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) – 5,490 पदेइंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस (ITBP) – १,२९३ पदेशस्त्र सीमा बल (ASF) – १,७६४ पदेसेक्रेटरियट सिक्युरिटी फोर्स – 23 पदेआसाम रायफल्स – १,७०६ पदे.अर्ज करण्याची प्रक्रियाउमेदवार अर्ज: १ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख: १ जानेवारी २०२६निवड प्रक्रियायूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) – फेब्रुवारी ते एप्रिल 2026, मराठी, हिंदीसह 13 भारतीय भाषांमध्ये असणार आहे.फिजिकल स्टँडर्ड टेस्ट (PST)फिजिकल फिशियन्सी टेस्ट (पीईटी)वैद्यकीय चाचणीकागदपत्र पडताळणी.Healthy Resolutions 2026: 2026 मध्ये निरोगी आणि ताजेतवाने राहण्यासाठी आजच डायरीत नोट करा हे ५ सोपे पण पॉवरफुल रिझोल्यूशन्स.वयोमर्यादासामान्य लोक: 18 ते 23 वर्षे (2 जानेवारी 2003 ते 1 जानेवारी 2008 दरम्यान जन्मलेले)SC/ST: 5 वर्षे सवलतओबीसी : ३ वर्षे सवलतशैक्षणिक पात्रतादहावी उत्तीर्ण असलेले कॉन्स्टेबल जीडी पद अर्ज करू शकतात.अर्जाची प्रक्रिया: SSC च्या अधिकृत वेबसाईटवरून.परीक्षा फी: 100 रुपये (SC/ST, महिला आणि पालक सैनिकांसाठी शुल्क माफ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.